ren, tin, Novinky, ČTK

Podle předsedy ODS Petra Fialy má strana nyní dva dny na to, aby se o celé věci kolem Klause juniora bavila. „Chceme si dát dva dny a vše v klidu probrat,” řekl Fiala Právu.

V sobotu by se totiž po programové konferenci občanských demokratů měla podle informací Práva sejít také Výkonná rada ODS, nejvyšší stranický orgán. Ta by mohla dokonce navrhnout, aby Klaus ml. odešel ze strany. Vyloučit by ho ale muselo jeho místní sdružení v Praze 6, ve kterém má Klaus většinovou podporu.

Poslanecký klub se ve středu večer v usnesení distancoval od úterních Klausových slov, kdy přirovnal schvalování zákonů ve Sněmovně kvůli předpisům Evropské unie k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů.

Fiala se ještě v úterý jménem strany omluvil, stejně učinil ve středu klub, který Klause zároveň vyzval k odchodu z klubu a konstatoval, že poslanec svým jednáním ODS dlouhodobě poškozuje. Klaus v reakci odmítl výzvě vyhovět.

Překročení hranic myslitelného



Klaus teď má podle poslance Martina Baxy čas si vše promyslet. „Pokud Václav Klaus říká, že je členem ODS, tak jeden z vrcholných orgánů strany ho vyzval k tomu, aby z poslaneckého klubu odešel. To si myslím, že při ctění nějakých základních zásad toho, jak fungují orgány strany, by měl Václav Klaus respektovat,” řekl Baxa.

„Jistě se k tomu vrátíme. Je to věc čerstvá, myslím si, že v tomhle směru se sluší dát nějaký rozumný čas a prostor na to, aby vyhodnotil věcné argumenty, které zaznívaly,” uvedl místopředseda strany Martin Kupka.

Místopředseda ODS Martin Kupka

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Výrok o rozhodování židovských výborů podle Baxy „překročil hranice všeho myslitelného, co je možné například na půdě Poslanecké sněmovny říci”. Podle Kupky je vyjádření naprosto nepřijatelné. „Ten příměr skutečně nesedí a nemůže sedět, protože historická událost holokaustu s miliony obětí není souměřitelná s ničím,” řekl.

Dlouhodobým problémem je podle místopředsedů ale také zásadní programový rozchod Klausových názorů se stanovisky ODS. Jedním z takových témat je členství v Evropské unii. „Václav Klaus znovu v nedávné době zdůraznil to, že by se fakticky mělo odejít z Evropské unie, což je v naprostém rozporu s politikou ODS, kdy členství v Evropské unii je nepřekročitelným axiomem naší politiky a absolutně musíme odmítnout jakékoli interpretace toho, že bychom uvažovali o odchodu,” uvedl Baxa.

Oba zmínili také téma zahraničních misí. Klaus dříve zpochybnil českou vojenskou misi v Afghánistánu. Kupka také připomněl, že Klaus loni podpořil ve volbách do Senátu spolupracovníka svého otce Ladislava Jakla, který kandidoval v Praze 2 s podporou SPD. Jakl tehdy skončil pátý, za ODS kandidoval herec Vladimír Kratina a byl třetí. Obě záležitosti v srpnu řešil poslanecký klub ODS, předseda strany Fiala tehdy po jednání uvedl, že si poslanci výroky vyříkali.