13:00 - Jednání skončilo. Pokračovat se zřejmě bude příští týden.

12:48 - Faltýnka se zastal i poslanec za ANO Milan Feranec. „Nevidím nic nelegitimního na tom, že poslanec někoho příjme,“ řekl na plénu.

12:45 - Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiše na projednávání kauzy kolem Jaroslava Faltýnka nedorazil.

12:40 - Otázky opozice:

V čem spočívala vaše role prostředníka?

Kdo prosadil obviněného radního Jiřího Švachulu do dozorčí rady ČD Cargo?

Opravdu jste řekl, že „je třeba udělat to, co chce společnost Kapsch,“ jak se píše v příkazu k domovní prohlídce, který zveřejnilo Právo? Můžete potvrdit nebo vyvrátit tento výrok?

12:36 - „Je to jen mlha,” reagoval předseda poslanců pirátů Michálek na dosavadní Faltýnkovy neúplné odpovědi.

Jakub Michálek (Piráti)

FOTO: Petr Horník, Právo

12:33 - Podle Stanjury schůzkou se zástupcem firmy Kapsch Faltýnek ohrozil regulérnost tendru na mýto. Šéf ÚOHS Rafaj měl podle Stanjury schůzku s Faltýnkem odmítnout.

12:30 - Slovo si na vzal předseda poslanců ODS. „Chceme slyšet odpovědi a ne pohádky ovčí babičky,” řekl Zbyněk Stanjura. Faltýnek jim podle něj totiž zatím na jejich dotazy neodpověděl.

12:11 - „Pokud bych měla takový úspěch, tak se o to ráda pochlubím. Proč jste o tom neinformoval média,“ ptala se Adamová Faltýnka. Ten odvětil, že žádná média, která by chtěla zveřejňovat pozitivní informace, nezná.

12:10 - Na slova o tom, že místopředseda hnutí ANO ušetřil občanům země 1,5 miliardy korun, reagovala místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová.

