Jiří Novotný, Právo

Zatímco nyní je pokuta za jízdu bez tohoto dokladu 5000 až 10 tisíc korun, nově to má být 7000 až 25 tisíc Kč. Body za to sice i nadále udělovány nebudou, vyšší sankce však mají seniory přimět, aby prohlídku nevynechali.

Na povinnou zdravotní prohlídku ke svému praktickému lékaři musí řidiči poprvé ve věku 65 let, poté v 68 letech a pak každé dva roky. Od ledna 2013 navíc platí, že pokud motorista onemocní chorobou omezující jeho schopnosti řídit, musí to lékař ihned nahlásit příslušnému úřadu. Poté, co to bylo zavedeno, se počet hlášení lékařů oddělením dopravně-správních agend městských a obecních úřadů výrazně zvýšil. Odpadla tak předchozí praxe, kdy způsobilost motoristy řídit posuzoval lékař v podstatě až při povinné zdravotní prohlídce.

Na dotaz Práva, jestli se přesto mají zdravotní prohlídky seniorů ještě zpřísnit, jak se objevilo v médiích, odpověděl ředitel odboru komunikace MD Jakub Stadler: „Nic takového v plánu nemáme, mantinely jsou nastaveny správně. Jde jen o to, aby se zákon dodržoval.“ Návrh nového bodového systému už prošel meziresortním připomínkovým řízením. „Nyní vypořádáváme připomínky a poté ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) předloží návrh vládě,“ informoval Stadler.

Do vlády by měly nové body putovat v průběhu jara a pak je čeká schvalovací proces v parlamentu. Součástí nového bodového systému naopak budou povinné kontroly zraku nejen seniorů, ale všech motoristů. S návrhem na jejich zavedení přišel loni poslanec Jan Birke (ČSSD). Reagoval tak na osvětovou kampaň Autoklubu ČR Slepí vrazi, která ukázala, že dvě třetiny českých řidičů zrak v pořádku nemají.