kab, Právo

Podle jeho názoru by žádný politik neměl jednat s účastníky veřejné soutěže.

Faltýnek chce v úterý kauzu vysvětlit poslancům. Opozice navrhuje o věci jednat v rámci nového mimořádného bodu schůze Sněmovny, proti tomu se však staví vládní ČSSD.

Dosavadní vysvětlení Faltýnka, že se s ředitelem Kapsche a předsedou antimonopolního úřadu scházel v minulém volebním období coby člen koaliční dopravní komise, u Ťoka neobstálo.

„Já komisi neurčoval, ani jsem její program nedával. Je to krajně nestandardní. Nemyslím, že je úlohou kohokoliv v politice jednat s účastníky soutěže,“ řekl novinářům ministr.

Informace, že se Faltýnek mohl podílet na zmanipulování veřejné zakázky, nechtěl příliš komentovat. „Jestli se to potvrdí, protože to nevím, to jsou spekulace, tak z toho budu docela překvapený, nechci říci šokovaný. To jsou věci, které bych nečekal,“ řekl Ťok.

„Z toho pak musí jak pan premiér, tak pan první místopředseda hnutí ANO vyvodit důsledky,“ dodal. Znepokojený je i Babiš. „Pokud jde o roli pana Faltýnka, nevím přesně, jaká jednání měl. Podle mého názoru ale neměl suplovat ministra Ťoka. Mě to opravdu štve, protože jako hnutí máme čistý štít,“ řekl premiér Lidovým novinám.

Míní, že podezřelí jsou „spíše na ÚOHS a v Kapschi“, Faltýnek má v kauze figurovat jako svědek. „Ale samozřejmě to nepůsobí dobře. Ke mně se Kapsch také pokoušel dostat, já je odmítl vůbec jen přijmout. Byla to záležitost pana ministra dopravy Ťoka,“ dodal Babiš v MF Dnes.

Faltýnek chce vysvětlovat

Faltýnek včera ČT řekl, že je připraven navrhnout mimořádný bod Sněmovny, který by se kauzou zabýval. „Aby Sněmovna měla možnost slyšet kompletní informaci z úst pana ministra Ťoka, jak to bylo s výběrem mýta v ČR. Poprosím ho o zprávu v tomto duchu. Já sám vystoupím a budu připraven odpovědět na dotazy a vysvětlím svou roli v tomto příběhu,“ řekl Faltýnek.

Od minulého týdne tvrdí, že s představiteli firmy i s ÚOHS jednal o mýtném systému z pověření koaliční rady pro dopravu. Jeho cílem bylo prý vypsání tendru, aby Česko nemuselo řešit, co dál s mýtem. Faltýnkova tvrzení však vyvrátilo ministerstvo dopravy, zástupce ČSSD v komisi Jan Birke i policejní odposlechy.

Faltýnek zopakoval, že jako člen dopravní komise i jako první místopředseda ANO se scházel se všemi, kdo chtěli situaci řešit. „O ovlivňování nemůže být řeč. Já se potkávám se spoustou lidí, podnikatelů, politiků. Chodí za mnou do Sněmovny,“ dodal. „Ten problém jsem vyřešil, vyřešil jsem ho ve prospěch ČR. Ale k tomu se vyjádřím až na plénu Poslanecké sněmovny,“ dodal.

Šéf klubu ANO zároveň navrhl, ať se novináři podívají na prezenční listinu Sněmovny, kolikrát v ní šéf Kapche Karel Feix byl. Schůzky pokládá za normální. Jak ale Právu posléze sdělil ředitel tiskového odboru Sněmovny Roman Žamboch, tato informace je neveřejná a musel by k ní dát svůj písemný souhlas sám Feix.

Předseda ČSSD, vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček se na rozdíl od Faltýnka jeho kauzou na plénu Sněmovny zabývat nechce. „Já nevidím důvod, aby Poslanecké sněmovna suplovala roli orgánů činných v trestním řízení, a to ještě takto v rané fázi. Policie bude získané dokumenty vyhodnocovat a nevidím důvod, proč by do toho měla vstupovat Poslanecká sněmovna,“ řekl novinářům Hamáček.

Připomněl, že Faltýnek v případu zatím figuruje pouze v roli svědka. „Nevidím důvod, proč bychom si měli předvolávat svědky pro vysvětlení, od toho je tu policie,“ dodal.