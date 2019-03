roš, Právo

„Psala jsem tu knihu jako varování. Jsem optimista, který si dělá velké starosti,“ sdělila politička narozená v Praze.

Na adresu soudobých autoritářských politiků řekla, že šéf Kremlu Vladimir Putin jako bývalý důstojník KGB umí dobře hrát i se slabými kartami s cílem oslabit NATO a EU, ale i na Blízkém východě, zatímco Amerika hraje špatně silnými kartami.

Venezuelský exprezident Hugo Chávez měl při nástupu podle ní dobré nápady, jak využít ropné bohatství ve prospěch lidí, ale na své sliby zapomněl a stal se diktátorem. Ten současný, Nicolás Maduro, neměl dobrou politiku od počátku, soudí Albrightová.

Albrightová připustila, že intervenci do Venezuely by mohla uskutečnit Organizace amerických států, ale otázkou je, jak by pro ten účel sestavila síly. V evropské politice za důležité považuje udržet Polsko a Maďarsko ve skupině V4 a na této platformě diskutovat demokratické hodnoty. „Demokracie je vládou většiny s právy menšiny,“ řekla Albrightová.

S narážkou na dnešní Spojené státy dodala, že někteří politici si místo sjednocování lidí dělají obětní beránky z menšin. V pondělí se Albrightová zúčastní oslav 20. výročí vstupu Česka do NATO.