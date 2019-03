Renáta Bohuslavová, Novinky

„Cílem je umožnit obcím vytvořit nebo rozšířit obecní nájemní fond. Kritéria pro nájemní bydlení si určí sami starostové a součástí výstavby budou i sociální byty,” řekla ministryně.

Vláda program chystá vyhlásit v dubnu. Následně by měli mít starostové malých i velkých obcí čas seznámit se s projektem a mohli by začít čerpat peníze. „Stavby by se mohly zahájit v září až říjnu,” dodala Dostálová.

Letos budou moci starostové dosáhnout na miliardu. Pro příští rok počítá stát až se třemi miliardami, o které budou moci obce žádat.

Podle místopředsedy KDU-ČSL Jana Bartoška nejsou peníze určeny jen pro výstavbu na zelené louce. „Bude to i na odkup bytů nebo rekonstrukce. Ti, kteří budou mít připravené projekty, mohou čerpat peníze na výstavbu obecních bytů,” doplnil Bartošek.

Součástí projektu bude podle něj i 10 procent sociálních bytů. Byty by měly být stavěny ve velikosti od 23 metrů do 120 metrů2. Jeden metr čtvereční by měl stát maximálně 61 korun.