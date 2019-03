Ministerstvo obrany chce lidi připravovat na válku nebo krizi

Ministerstvo obrany hledá cestu, jak motivovat civilní obyvatelstvo, aby se cvičilo pro případ války či jiné krize. Připravuje proto masivní podporu různých branných spolků: první pomoci, střeleckých, parašutistických, modelářských nebo motoristických. Extremisté by ale šanci neměli, protože obrana by kontrolovala, komu peníze jdou. V rozpočtu na to bude mít podle plánu 200 milionů korun ročně.