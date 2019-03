Novinky

Schillerová podle svých slov už vyzvala své kolegy, aby jednali o tom, jak více šetřit. Právě navýšení důchodů o 900 korun, jak požaduje koaliční ČSSD, odmítla. Šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš přitom už dal najevo, že by na toto zvýšení přistoupil.

Schillerová by schválila nanejvýš 750 korun. Zdůraznila, že nemusí mít ve všem shodný názor s Babišem.

Maláčová ve svém sobotním projevu na sjezdu ČSSD, kde byla zvolena místopředsedkyní strany, řekla, že na ministerstvu práce a sociálních věcí provedla při nástupu zeštíhlení a nyní bude bojovat za další zvýšení důchodů, protože i v době, kdy byl ministrem financí Miroslav Kalousek (TOP 09) měli důchodci víc.

Jana Maláčová na volebním sjezdu ČSSD.

FOTO: David Taneček, ČTK

Propad příjmů rozpočtu



Důvodem k současným obavám je, že státní rozpočet byl na konci ve února schodku 19,9 miliardy korun, zatímco v lednu měl přebytek 8,8 miliardy. Loni v únoru byl v přebytku 25,8 miliardy. [celá zpráva]

„Pokladní plnění za únor mi radost neudělalo, ale číslo mě nevyděsilo. Je moc brzo,” řekla Schillerová.

Přikyvoval tomu i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). „S tím souhlasím, je brzo, první úsudek si můžeme udělat po prvním kvartálu. Ochlazování ale přichází, Vláda promarnila pět let, kdy mohla reformovat,“ upozornil.

Schillerová se pokoušela vysvětlit, proč došlo k tak hlubokému únorovému deficitu, který je největší za posledních osm let. Zmínila především, že „přebytek 8,8 miliardy za leden byl pozůstatek loňského roku“. Dodala, že propad způsobily mimořádné vlivy: „Nastal propad u DPH a ve spotřební dani. U DPH šlo o mimořádný vliv, kdy se vyplatil odpočet dvě miliardy, a pak je tam makroekonomický vliv, větší předzásobení firem před koncem roku.“ U spotřební daně je to podle ní dáno tím, že se mohou ještě využívat staré kolky na cigarety, takže se nové nekupují.

Přiznala také fakt, že k loňským dobrým výsledkům přispěla mimořádná platba z EU.

Schillerová ke schodku uvedla, že jsou vyšší výdaje, protože se utratilo o 37 miliard víc: „Vláda stále splácí staré dluhy, navýšili jsme extrémním způsobem důchody, platy, zvedly se investice. Jen růst výdajů na důchody byl o 8,3 miliardy.“

Premiér Andrej Babiš

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

Schodek může být i deset miliard vyšší



Na otázku moderátora, zda plánuje upravit rozpočet, řekla ministryně, že zatím ne. Pod tlakem odmítala uvést, jak velký deficit by pro ni už nebyl přijatelný, ale pak řekla, že v určitém případě, kdy by se investovalo, by to mohlo být až padesát miliard. Schválený rozpočet na letošní rok přitom počítá se schodkem 40 miliard, a už za takto deficitní rozpočet v období hospodářského růstu je vláda terčem kritiky analytiků i opozice.

Také Kalousek politiku ANO v pořadu cupoval. Připomněl, že Babiš při vstupu do politiky sliboval, jak ušetří, ale ve skutečnosti ještě více, než vláda v roce 2012. v níž byl ministrem financí. „Babiš říkal, já ušetřím o 200 miliard více než Kalousek. Je to promarněných pět let,“ řekl exministr. Přál by si, aby schválený deficit už dál nerostl. „Rizika letošního i příštího roku jsou namířena směrem dolů, situace se může zhoršovat a mohou přijít vnější vlivy. A příjmy nejsou tak dobré jako loni,“ upozornil.

Schillerová jeho slova ale odmítla: „Nehrozme recesí, tam nejsme. Ekonomika zpomaluje, ale dvě procenta růstu je krásné číslo.“