Favoritem eurovoleb zůstává ANO

Vítězem eurovoleb by se podle predikce Evropského parlamentu stalo hnutí ANO, které by obsadilo osm křesel. Čtyři zástupce by měli Piráti, tři ODS a po dvou ČSSD a KSČM. Jednoho europoslance by získala SPD a rovněž lidovci.