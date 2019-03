Renáta Bohuslavová, Novinky

Náměstek Scheinherr nyní nechal všechny plány na společné podniky města a soukromých investorů prověřit a do dvou až tří měsíců by chtěl mít jasno o tom, které jsou pro město výhodné.

„Na základě toho se rozhodneme, jak pokračovat u všech stanic, kde je to možné, na společných projektech se soukromými subjekty,” řekl Novinkám náměstek s tím, že pro město je neudržitelné, aby se staralo samo o stávající stanice, kterých je nyní včetně přestupních 61, plus minimálně 10 nových, které by vznikly při stavbě linky D.

„My máme primární cíl zajistit dobrou dopravní obslužnost. Nad to vítáme, pokud najdeme k spolupráci nějaký konkrétní subjekt, který zajistí služby navíc od kadeřníka po supermarket, kanceláře až po byty,” vysvětlil konkrétně, co by mohlo ve vestibulech nových i opravených stanic metra do budoucna vzniknout.

Adam Scheinherr (Praha Sobě)

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Podle Scheinerra je třeba nastavit plán tak, aby došlo každý rok nejméně k rekonstrukci dvou stanic. „Máme teď 61 stanic, tak musíme každý rok minimálně dvě rekonstruovat, abychom je během 30 let zrekonstruovali. To jsou stamiliony korun a na ty nemáme,” doplnil Scheinherr.

Jako první z nich by se mohly rekonstruovat stanice Nádraží Holešovice a Českomoravská, kde už návrhy na vznik společného podniku jsou a Praha je nyní prověřuje.

Projekt s Pentou na metro D je u ledu

Dosud nejdiskutovanějším projektem je společný podnik s Pentou na stavbu metra D, který chtělo minulé vedení, ale nakonec i po výhradách opozice od něj ustoupilo.

Podle neoficiálních informací vede Praha s Pentou jednání o tom, že by se v projektu pokračovalo. Náměstek Scheinherr to ale vyloučil. „Společný podnik s Pentou, tak jak byl připraven, je u ledu a nebude obnoven,” řekl Novinkám. Zároveň ale nevyloučil to, že kdyby vznikl na metro D nový projekt, tak by se do něj opět mohla Penta přihlásit.

„Samozřejmě, že Penta je jedním z největších developerů, takže se o to asi bude ucházet, ale jsou tam i další. Je ale potřeba, aby společné podniky vznikaly tak, aby byly oboustranně výhodné,” dodal Scheinherr.

Stavba metra D by podle posledních informací měla vyjít nejméně na 60 miliard korun, což je roční rozpočet města. V roce 2019 bude město v souvislosti s metrem D investovat do projektové dokumentace.