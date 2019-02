Barbora Zpěváčková, Novinky

„Byl jsem postojem ministerstva kultury upřímně zklamán. Zatímco na podzim se stavělo k jednotlivým částem směrnice negativně a doporučení a instrukce byly převážně proti, když došlo na hlasování, ministerstvo najednou otočilo,“ rozzlobil se Pirát Mikuláš Peksa.

Spolu s šéfem Pirátské strany Ivanem Bartošem žádají ministra kultury Staňka, aby vysvětlil, z jakého důvodu změnil názor. „Jsme totiž přesvědčeni, že směrnice výrazně poškodí svobodu internetu,“ dodal Peksa.

Peksa: Proč Staněk používá vlastní strategii?

Ministerstvo mělo podle Peksy vzít v úvahu názor českého sněmovního výboru pro evropské záležitosti, který se ke směrnici vyjádřil negativně. „Ministerstvo mělo respektovat pozice , který před směrnicí varoval, a ne používat vlastní strategii. Zajímalo by mě, jestli si ministr usmyslel, že tomu tak bude, nebo jestli si nějaký úředník svévolně rozhodl to udělat,“ řekl Novinkám Peksa.

Konkrétně mluví o hlasování na výboru stálých zástupců. Zástupci vlád zemí EU schválili dohodu o ochraně autorských práv na internetu minulý týden. Česko zvedlo ruku pro, proti bylo například Nizozemsko, Polsko či Finsko.

Technicky to probíhá tak, že ne u všech hlasování sedí ministr, ale zastupuje ho tam úředník, který hlasuje podle pokynu ministerstva.

„Tomu úředníkovi přijde na stůl papír, na kterém je napsáno: hlasuj pro, nebo hlasuj proti. Z nějakého podivného důvodu navzdory tomu, že existovaly všechny důvody pro to, aby tam přišel papír 'hlasuj proti', tak mu přišel na stůl 'hlasuj pro',“ popsal Novinkám Peksa.

Piráti apelují na Staňka, aby kladné stanovisko ministerstva kultury zveřejnil a vysvětlil. V otevřeném dopise mu píší, že chystané změny v legislativě mohou poškodit svobodu internetu, poškodit hospodářskou soutěž na digitálním trhu a omezit služby pro české občany.

Novinky oslovily tiskové oddělení ministerstva kultury s prosbou o reakci, resort zatím nereagoval.

Směrnice, která řeší autorské právo, se ladí už od roku 2016. V Evropském parlamentu by se o ní mělo hlasovat na přelomu března a dubna.

Piráti varují před šířením fake news

Odpůrci směrnice varují hlavně před články 11 a 13. „Článek 13 zavádí pro poskytovatele internetových služeb povinnost roboticky cenzurovat obsah, který tam uživatelé nahrávají, což je nepřiměřeně nákladné. A stroje by tak rozhodovaly o tom, co smíme, nebo nesmíme říkat,“ vysvětlil Novinkám Peksa.

Konkrétně se tomu říká filtry obsahu. Znamená to, že poskytovatelé stránek by měli povinnost řešit, zda uživatel nahraným obsahem neporušuje autorská práva.

„Automatické filtry nemohou rozhodovat o legálnosti obsahu se stoprocentní přesností. Aby se provozovatelé vyhnuli pokutě, budou přirozeně cenzurovat i zcela legální obsah,“ sdělil Novinkám Marcel Kolaja, který vede kandidátku Pirátů do evropských voleb.

Piráti vidí také problém v dani z odkazu, který zavádí článek 11. „Potlačuje to malé vydavatele a menší poskytovatele internetových vyhledávacích služeb. Omezila by se možnost na internetu vyhledávat informace,“ konstatoval Peksa. Podle Pirátů by se také mnohem snadněji šířily dezinformace, takzvané fake news.