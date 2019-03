Pavel Orholz, Právo

Šelmy chtěla chovat už od tří let, ale dostala se k tomu až před osmi lety. „Vlastně jsem prodala veškerý majetek a investuji do tohoto chovu. Začínala jsem s rysy, pak tady mám dvě pumy a nyní tedy lvy. Na ty jsem však stále ještě nedostala povolení k chovu,“ posteskla si Zelinová.

Nejdříve měla pouze lvici Ajšu a bydlela s ní ve srubu. „My jsme se spolu i sprchovaly a myly nádobí. Pak jsem ale Ajšu musela přestěhovat kvůli podmínkám od veterinářů,“ konstatovala Zelinová.

Kvůli povolení pořídila chovatelka Ajše ještě mladšího samce Gandalfa, protože podle podmínek se lvi musí chovat v páru. „Lvi mají výběh 64 metrů čtverečních, ubikaci 24 metrů. Je tam vyhřívané podlahové lůžko a také topný panel nad druhým lůžkem. V ubikaci je také gauč a samozřejmě zařízený venkovní výběh,“ upozornila na řadu vylepšení v chovu Zelinová.

Se zvířaty si rozumí prý už od dětství. „Začínala jsem se psy, pak přišli koně a nakonec jsem se dočkala i těchto šelem,“ upozornila Zelinová. Ta dokázala vyřídit už povolení kvůli rysům a také pumám. Nyní tedy čeká, zda se to podaří i se lvy.

Iva Zelinová chová ve srubu asi deset kilometrů od Jindřichova Hradce divoké šelmy.

FOTO: Pavel Orholz, Právo

„Ajše budou posledního května dva roky a mám ji od českého chovatele. Gandalfovi bílému čarodějovi dobra půl roku a přivezli nám ho z Nizozemí,“ poznamenala chovatelka, která už si život bez šelem nedokáže představit. Právu sdělila, že o povolení k chovu lvů zažádala, když si pořídila Ajšu.

Veterináři jsou však přesvědčení, že to bylo pozdě, a chov tak čeká další prověřování. „Kdyby postupovala podle legislativy, jak se má, tak nejdříve požádala o schválení chovu a chovatelského zařízení, pak si teprve pořídí zvířata. U ní to bylo naopak,“ řekl Právu mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Upozornil, že věc se řeší ve správním řízení. Výsledek by měl být známý na jaře.