Jak připomněl metropolitní Institut plánování a rozvoje (IPR), do Prahy každý den za prací přijíždí kolem 230 000 lidí, a třebaže většina stále volí individuální automobilovou dopravu, vzrostl oproti roku 2008 „počet cestujících ve vlacích PID na území hlavního města Prahy o 73 procent”. Počet vypravovaných vlaků nicméně stoupl pouze o 61 procent.

„Ani tento velký nárůst počtu vlaků nestačil k uspokojení poptávky ze strany cestujících a nadále se ve špičkách vyskytují výrazně přetížené vlaky příměstské železnice – jejich počet neustále roste,” konstatoval IPR v dokumentu nazvaném Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice.

Průměrná obsazenost vlaků na jednotlivých tratích

To potvrzují i data ROPIDu, který dopravu v Praze a okolí koordinuje. „Provoz vlaků na hlavních tratích kolem Prahy v posledních letech dosáhl limitů vozidlového parku i infrastruktury. Ve špičkách pracovních dnů jezdí eSko skutečně s vypětím sil a vlaky jsou vytížené v průměru na 80 až 100 procent,” tvrdí organizátor dopravy.

V reálu to vypadá tak, že například vlaky mířící přes Lysou nad Labem a Čelákovice do Prahy jsou v ranní špičce často od Čelákovic, v lepším případě od Zelenče pravidelně přeplněné a cestující postávají natěsnáni v uličkách i prostoru dveří. Podobné je to i na řadě dalších tratí.

Systémové problémy



Zlepšení stavu slibuje ROPID v následujícím desetiletí. Do té doby se železnice v metropoli zřejmě bude i nadále potýkat se „systémovými problémy”.

Stávající přetíženost tratí

I když zní jako ideál, když jsou spoje vytížené, stačí aby jeden vypadl a hned je problém, protože ty další musí pobrat více cestujících. Výpadky přitom nejsou ojedinělé. Jen na páteřních elektrifikovaných linkách (S1, S2/22, S4, S7, S9) nastal v lednu každý den problém v průměru u deseti spojů, které musely být zcela nebo v části trasy odřeknuty, vedeny odklonem či vypraveny v poloviční kapacitě. Značná část problémů jde přitom na vrub linky S7 do Řevnic a Berouna.

Provoz na linkách S

Obsluhu elektrifikovaných tratích zajišťují elektrické dvoupatrové jednotky řady 471 známé jako CityElefant, které v novém tisíciletí postupně nahradily letité žabotlamy řad 451 a 452. Ve špičkách jezdí až na výjimky spřažené dvě jednotky, které pojmou 620 sedících osob.

I proto se plánuje nákup nových dvoupatrových souprav a obnova těch stávajících, u nichž lidem možná více než absence wi-fi připojení vadí často stávkující klimatizace a nemožnost ventilace.

Železničáře pak zase trápí nedostatek míst pro odstavování a údržbu souprav.

Legendární pantografy nedlouho před ukončením pravidelného provozu; zdroj: Novinky.cz

Horší situace je s kapacitou tratí. Vlakové spojení na Letiště Václava Havla a do Kladna zůstává stále ve stádiu příprav a oprava Negrelliho viaduktu se protahuje. Jediným výraznějším počinem tak je nedávno zahájená stavba nového železničního koridoru mezi Hostivaří a Vršovicemi, kde vznikne čtyřkolejný úsek. [celá zpráva]

Zvýšení kapacity na tři či čtyři koleje navrhuje minimálně v rámci metropole i strategie IPR. To by spolu s desetiminutovými intervaly a novými zastávkami mělo zajistit větší propustnost a spolehlivost všech páteřních tratí, na nichž vedle linek S jezdí i rychlíky, případně nákladní doprava. S ohledem na rychlost povolování a plánování podobných staveb jde však podle všeho o běh na dlouhou trať.

Vizualizace nového mostu na Výtoni

Naposledy veřejnost zaujala vize na výstavbu nového železničního mostu na Výtoni, který by mohl nahradit stávající nýtovaný most, který je patrně na hranici své životnosti. [celá zpráva]

Světlou budoucnost předpovídají projektanti i Masarykovu nádraží, které se má i s okolím zcela proměnit. [celá zpráva]

Masarykovo nádraží i jeho okolí se má dočkat výrazné přestavby

Veškeré výluky a omezení plynoucí z modernizace tratí i infrastruktury nesou nelibě cestující, pro něž stavební práce znamenají vesměs komplikace a nejistotu. Kvůli nutnosti zachování provozu se tak veškeré modernizace tratí protahují na řadu let.