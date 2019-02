Barbora Zpěváčková, Novinky

Směrnice, která řeší autorské právo, se ladí už od roku 2016, shody na evropské půdě se podařilo dosáhnout minulý týden. Hlasovat by se mělo na přelomu března a dubna.

„Verze, kterou má Evropský parlament schvalovat, přináší zhoršení situace pro menší nakladatelství i poskytovatele obsahu na internetu, což je zásah do svobody slova i svobodného internetu,“ tvrdí Piráti.

Varují hlavně před dvěma články směrnice – 11 a 13. „Článek 13 zavádí pro poskytovatele internetových služeb povinnost roboticky cenzurovat obsah, který tam uživatelé nahrávají, což je nepřiměřeně nákladné. A stroje by tak rozhodovaly o tom, co smíme nebo nesmíme říkat,“ vysvětlil Novinkám pirátský poslanec Mikuláš Peksa.

Konkrétně se tomu říká filtry obsahu. Znamená to, že poskytovatelé stránek by měli povinnost řešit, zda uživatel nahraným obsahem neporušuje autorská práva.

„Automatické filtry nemohou rozhodovat o legálnosti obsahu se stoprocentní přesností. Aby se provozovatelé vyhnuli pokutě, budou přirozeně cenzurovat i zcela legální obsah,“ sdělil Novinkám Marcel Kolaja, který vede kandidátku Pirátů do evropských voleb.

Piráti varují před šířením dezinformací



Piráti vidí také problém v dani z odkazu, který zavádí článek 11. „Potlačuje to malé vydavatele a potlačuje menší poskytovatele internetových vyhledávacích služeb. Omezila by se možnost na internetu vyhledávat informace,“ konstatoval Peksa

Předsedkyně Evropské pirátské strany Markéta Gregorová zase na webu Pirátů varovala před tím, že by se mnohem snadněji šířily dezinformace, takzvané fake news.

„Směrnice zavádí poplatek za citování textu. Zatímco dnes můžete citovat libovolné články a autorský obsah s odkazem na zdroj, nyní tak bude možné činit pouze po zakoupení licence, což bude opět nutit poskytovatele k přenášení nákladů na uživatele – nebo si nebudou moci licence dovolit ani z uživatelských poplatků a zaniknou,“ nastínila Gregorová.

Podle ní by to v praxi mohlo vypadat tak, že lidé uvidí náhledy jen těch článků, jejichž vydavateli zaplatí poskytovatel služby. „Jenže proč by například Google měl chtít platit novinářům za to, že jim dělá reklamu? Naopak své odkazy zdarma rádi poskytnou konspirátoři a snadno zaplaví sociální sítě i vyhledávače,“ upozornila Gregorová.

Peksa: Nejlepší by bylo shodit to pod stůl



Proti směrnici chystají Piráti i demonstraci. Podle Peksy jsou ve hře tři možnosti, jak to se směrnicí dopadne.

Mohou se přijmout pozměňovací návrhy v rámci Evropského parlamentu, které články se vynechají.

Směrnice by se také mohla nechat úplně spadnout pod stůl a v příštím volebním období by mohla být předložena nová, která by neměla chyby, což by podle Pirátů bylo lepší.

„Pokud nastane nejhorší možnost, že bude (směrnice) přijata, tak by bylo potřeba udělat rozumný prováděcí zákon na území ČR, tyhle nesmysly zase vyškrtat,“ uvedl Peksa.

Pokud Europarlament směrnici přijme, členské země EU budou mít na převedení nových pravidel do svých vlastních domácích zákonů dva roky.