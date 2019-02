Za týrání zvířat až osm let vězení? To je víc než za pohlavní zneužití, podotkl Benda

Za týrání zvířat by nově mohlo hrozit osm let odnětí svobody. Novela trestního zákoníku z dílny TOP 09 v úterý prošla ve Sněmovně prvním čtením. Šéf ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS) kritizoval, že to je vyšší trest, než jaký hrozí za sexuální zneužití.