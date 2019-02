Renáta Bohuslavová, Novinky

Novela by měla umožnit stavět metro pro provoz vlaků bez strojvůdců. O automatickém provozu uvažuje Praha právě u chystané linky D.

Praha podle Dolínka potřebuje zákonnou jistotu pro to, aby v případě, že se pro to nové vedení rozhodne, mohla vypsat výběrové řízení na vlaky bez řidiče. Česko by podle něj mělo dohnat světové metropole.

„Není to zákon pouze o metru D, ale je to obecně zákon, který by na českých drahách dovolil autonomní provoz kolových vozidel,” doplnil Dolínek.

Poslanci návrh schválili jednomyslně. „Myslím, že je to užitečná věc, aby se města mohla rozhodnout, zda budou provozovat metro s řidičem nebo bez,” podpořil Dolínka pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Podívejte se na místa, kde by měly stát některé stanice metra D

Debata o vozech bez řidiče se nicméně zdá dost předčasná. Příprava metra D je v současné době teprve ve fázi výkupu pozemků, zadání geologického průzkumu a přípravy projektové dokumentace. Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) by stavba metra mohla být zahájena do roku 2022.