O údajné dohodě Babiše s komunisty, kteří z opozice podporují menšinový kabinet ANO a ČSSD, informoval ve čtvrtek server Neovlivní.

Babiš dohodu o březnové výměně Ťoka odmítl s tím, že „pan předseda Filip nemá pana Ťoka rád“.

„Žádné dohody neexistují, ministry s Filipem neřeším,“ dodal ke komunistickému předsedovi, který se po jednání u Zemana netajil tím, že se mu v kabinetu nezamlouvá vedle Ťoka ani ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). [celá zpráva]

Babiš nekomentoval ani jména Milana Matzenauera a Jiřího Koláře, která se v souvislosti s možnou výměnou šéfa resortu dopravy objevila. Koláře, který je šéfem Drážního úřadu, prý vůbec nezná.

„Není to KSČM, která rozhoduje, kdo bude a nebude ve vládě,“ odmítl spekulace Babiš, který před časem připustil, že někteří ministři by měli přidat a konkrétně Ťokovi vyčítal nedostatečnou komunikaci. [celá zpráva]

Nyní chce po členech kabinetu, aby mu předložili soupis toho, co dosáhli od nástupu do funkce a předložili své plány do budoucna.