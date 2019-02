Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Ve vězeňském prostředí se trestná činnost, spočívající především v pašování drog nebo např. mobilů a SIM karet do objektů, odhaluje těžko. Právě informátoři by mohli výrazně pomoci rozkrýt a přerušit propracovaný systém, na kterém se podílejí někdy i dozorci.

Loni odbor kontroly generálního ředitelství VS shromáždil poznatky z centra i z krajů a výsledkem je návrh, aby i tato služba mohla využívat svých informátorů a chce je také mít v zákoně. Vedle zabezpečovací techniky a zvláštních finančních prostředků by se tak informátor mohl stát dalším „podpůrným operativně pátracím prostředkem“.

Byla by to obdoba informátorů, jako má policie Petr Dohnal, generální ředitel

S tímto návrhem půjde VS na ministerstvo spravedlnosti, které by mělo ještě letos připravit novelizaci zákona o vězeňské službě a justiční stráži.

„Rozšíření používání podpůrných operativně pátracích prostředků o institut informátora může výrazně zefektivnit činnost pověřených orgánů VS ČR zejména v oblasti odhalování a zjišťování pachatelů trestné činnosti páchané vězněnými osobami,“ vysvětlila Právu mluvčí VS Petra Kučerová.

„Dále může včasná informovanost omezit či zabránit vzniku mimořádných událostí,“ dodala Kučerová.

Návrh podle ní vyplynul z koncepce rozvoje vězeňství do roku 2025, kterou vláda schválila. Zprávu o plnění tohoto dokumentu dostanou na stůl ministři v pátek. Zavedení informátora do věznic je její součástí.

S dozorci se nepočítá

Myšlenka využití informátora ve věznicích najde zřejmě podporu i u poslanců, kteří budou o jejím případném vložení do zákona rozhodovat.

Podle šéfky výboru pro obranu a členky podvýboru pro vězeňství Jany Černochové (ODS) má taková změna logiku, protože VS je bezpečnostním sborem stejně jako policie.

„Nebránila bych se diskusi nad rozšířením stávajícího výčtu podpůrných operativně pátracích prostředků o institut informátora, který znají i další policejní orgány,“ sdělila Právu s tím, že bude záležet tom, jak VS činnost informátora do svého zákona pojme.

Stejný argument mají i další členové sněmovního podvýboru pro vězeňství. Tomáši Vymazalovi (Piráti) institut informátora obecně nevadí, ale zajímá ho, zda bude namířen k odhalování psychotropních látek, nebo třeba i šikany mezi vězni.

„To prostředí je brutálně stresující, tak by to neměla být jen další forma šikany ze strany VS. Ale pokud by to mělo znamenat, že za určitých podmínek by svědectví vězňů byla brána vážně, tak mi to přijde dobré,“ řekl Právu.

Člen podvýboru a místopředseda výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček (KSČM) se diskusi nebrání, ale počká si, zda informátory budou moci být jen vězni, nebo zda se jimi budou moci stát i samotní dozorci.

„Změny se teprve tvoří,“ řekl Právu generální ředitel VS Petr Dohnal. „Byla by to obdoba informátorů, jako má policie, tedy na podobném portfoliu,“ dodal.

Podle mluvčí Kučerové se počítá s tím, že by informátory byli pouze vězňové. „Spolupracující osoby by byly vězněné osoby a k jejich odměňování by byly využity zvláštní finanční prostředky. Formy plnění by byly upraveny vnitřními předpisy,“ sdělila.

Příslušníky šetří GIBS

Jak dodala, odhalování trestné činnosti, které by se dopustili příslušníci nebo zaměstnanci VS, patří do pravomoci Generální inspekce bezpečnostních sborů.

„Pokud by byla získána informace týkající se protiprávního jednání zaměstnanců věznic, byla by neprodleně postoupena GIBS,“ řekla Kučerová.

Podle bývalého policisty Ondráčka by proto měla k diskusi být přizvána i GIBS. „Jde o odhalování trestné činnosti v prostředí věznic. GIBS to má vyšetřovat, ale proniknout do prostředí za ty mříže její příslušníci neumějí. Je to svět ve světě. I krabička cigaret tam má jinou hodnotu než v obchodě. Nemluvě o SIM kartě,“ poznamenal.