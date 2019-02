jim, Právo

„Mám pocit, že jsme si tady podobně jako Saturnin museli otevřít kancelář na uvádění románů na pravou míru. Jediné, co se stalo, tak je nešťastné tvrzení a věta pod čarou ve zprávě BIS,“ uvedl Plaga.

„Přesto jsem se dovídal, že jsem se poníženě setkával s šéfem bisky, že biska píše učebnice. To všechno je ukázka hoaxu, který putuje po sítích. Jsou to totální, ale totální bludy,“ zdůraznil ministr.

BIS mělo vadit i osvobození Rudou armádou a Ohlas písní ruských. Nic z toho není pravda ministr školství Robert Plaga

Připustil, že s šéfem BIS Michalem Koudelkou se setkal, aby se obeznámil s tím, jak se inkriminované tvrzení do veřejné zprávy dostalo, ale další spekulace razantně odmítl.

Mnichov nepřepisujeme, odmítl Plaga



Poslancům předložil i řadu dezinformací, podle nichž prý BIS požaduje změnit „osvobození Rudou armádou“ na „počátek okupace“ a vadit jí měl i „strakonický rodák František Ladislav Čelakovský“ a jeho „Ohlas písní ruských“. Další fámy popisovaly, že by se měla změnit ”mnichovská zrada” na ”mnichovskou dohodu” apod.

Nic z toho podle Plagy není pravda.

„Když znáte systém fungování a tvorby rámcových vzdělávacích programů, tak neexistuje možnost, jak by tajná služba ovlivňovala obsah výuky dějepisu,“ ohradil se Plaga.

Rámcové vzdělávací programy totiž dávají školám a kantorům značnou volnost, jak jednotlivá témata pojmou a kolik času jim věnují.

Nicméně i Česká školní inspekce kritizuje, že témat v dějepise je přespříliš a zrovna na moderní dějiny pak není dost času. A právě na tyto nedostatky ve výuce by se chtěl Plaga zaměřit.

Zarážející neznalost



„Neznalost studentů o moderních dějinách je zarážející,“ uvedl s tím, že chystaná změna rámcových vzdělávacích programů by měla klást na moderní dějiny důraz. Tak aby podle Plagy studenti ovládali okolnosti klíčových let minulého století 1918, 1938, 1968, 1989.

Debata o rámcových vzdělávacích programech by podle něj měla být otevřená široké odborné veřejnosti a začít by se s ní mělo koncem února. Měla by být také součástí přípravy nové strategie ve vzdělávání pro roky 2020 až 2030.

Václav Klaus ml. (ODS)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Přestože Plaga poslancům několikrát zdůraznil, že agenti do podoby výuky či učebnic nezasahují a ani nemohou, poslanci si přes jeho výtky schválili dvě usnesení, jak je navrhl šéf výboru Václav Klaus ml.: „Výuka a učebnice jsou v gesci ministerstva školství a nepodléhají kontrole bezpečnostních složek“ a vyzvali ministra, aby „nepodléhal tlakům, které jsou na něj případně vyvíjeny“.

„Pod čarou” ale nešťastně



Sám Klaus připustil, že jednání výboru svolal především kvůli velkému mediálnímu zájmu. Vyvolalo ho tvrzení „pod čarou“ ve veřejné zprávě BIS.

„Sovětský svaz prohrál studenou válku, ale sovětskou propagandu nikdo neporazil a její kontinuální vliv nenarušil. Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury (národní obrození),“ uvedla kontrarozvědka.

Za nešťastnou označil formulaci i Koudelka.