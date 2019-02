Karolina Brodníčková, Právo

Premiér Andrej Babiš (ANO) se diskusi nebrání.

„Ministerstvo zemědělství připravuje pravidla nového dotačního titulu na dorovnání výnosů z lesů, které jsou kvůli snížené ceně dřeva a odbytové krizi výrazně nižší než v minulosti. Zisky dnes vlastníkům nepokrývají ani nutnou péči o porosty mladší 40 let. Pro nestátní vlastníky lesů by výše podpory mohla dosáhnout přibližně tří miliard korun,“ píše se v resortním materiálu, který má Právo k dispozici.

V minulosti to naši kolegové zanedbali, předchozí ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) se na to vykašlal. Musíme to řešit premiér Andrej Babiš

Částku potvrdil i ministr. „Avizujeme, že budeme žádat minimálně o tři miliardy korun, ale chceme to ještě spočítat. Musíme mít definované škody a musíme říct, na co to chceme. Pak si o ty peníze půjdeme říci,“ uvedl Toman. Jasno by podle jeho názoru mělo být do konce března.

Toman počítá s tím, že první dotace by ministerstvo mohlo udělit již v polovině roku. Požadavek na zvýšení rozpočtu nicméně na vládě ministerstvo ještě nevzneslo. Nejdříve chce potřebnou sumu pečlivě propočítat a vyjasnit si, podle jakých kritérií by byla podpora majitelům postižených lesů přidělena.

Premiér Babiš by požadavek ministerstva podpořil, kůrovcová kalamita se podle něj musí řešit. „V minulosti to naši kolegové zanedbali, předchozí ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) se na to vykašlal. Musíme to řešit, není možné to takhle nechat být. Pokud to bude smysluplné a účinné, tak to podporuji,“ řekl Novinkám.

Dodal, že výši částky musí určit ministryně financí Alena Schillerová (ANO). „Otázka bude samozřejmě předmětem jednání,“ vzkázal Právu mluvčí resortu financí Michal Žurovec.

Nejpoškozenější lesy jsou na Vysočině



Kůrovcem jsou postiženy všechny české kraje. Nejhorší je situace na Vysočině a v Moravskoslezském kraji, následuje kraj Jihočeský a Olomoucký. V loňském roce bylo vytěženo 12 až 14 milionů metrů krychlových smrkové kůrovcové hmoty, celková míra napadení však činí asi 15 až 20 milionů metrů krychlových. Letos se očekává míra napadení mezi 18 až 27 miliony metrů krychlových.

Předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) František Kučera snahu ministerstva zemědělství vítá. O tři miliardy korun na podporu soukromých lesů žádalo jeho sdružení už při jednání o rozpočtu pro letošní rok, ale neúspěšně.

„O ty peníze bojujeme už půl roku. V návrhu státního rozpočtu na letošní rok původně počítali s 680 miliony na lesnictví. Po dlouhých jednáních se rozpočet na lesnictví navýšil na 1,15 miliardy. Prostřednictvím poslanců jsme potom při jednání o rozpočtu podali pozměňovací návrh, aby se suma navýšila o tři miliardy korun. Bohužel to neprošlo,“ řekl Právu.

Upozornil, že ani třímiliardová injekce však škody vlastníkům lesů nepokryje. „Peníze stačit nebudou, škody jsou ohromné,“ poznamenal Kučera.

SVOL požadovalo kompenzaci za ztrátu zpeněžení dříví ve výši zhruba tři tisíce korun na hektar. Argumentovalo například tím, že stát pomáhá i zemědělcům, když je trápí sucho.

S kůrovcem bojují vlastníci lesů rychlým pokácením napadených stromů a jejich odvezením z lesa. Kvůli rozsahu stávající kůrovcové kalamity, která je umocněná suchem, je však trh se dřevem zasycen, a proto dramaticky klesá jeho cena. Podle vlastníků lesů až o 50 procent.

Situace se promítne i v hospodaření státního podniku Lesy ČR. Toman upozornil, že v posledních letech odešlo z Lesů ČR do státního rozpočtu třicet miliard korun, letos však společnost neodvede ani korunu.