zpe, Novinky

„Jak se tak na nás čtyři dívám, tak bychom se mohli nazývat velká čtyřka. Opozice nás bude nazývat banda čtyř. Ale protože jsme byli všichni demokraticky zvoleni, tak si z toho pochopitelně vůbec nic neděláme,” prohlásil Zeman před jednáním. Tak trochu zapomněl, že šéf horní komory Kubera je z opoziční ODS.

„Chybí nám tu pes,” glosoval šéf Sněmovny Vondráček v narážce na polský válečný seriál Čtyři z tanku a pes.

Zleva předseda vlády Andrej Babiš, předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, předseda Senátu Jaroslav Kubera a prezident Miloš Zeman

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Schůzka na Hradě začala ve dvě odpoledne, o hodinu později dorazil ministr vnitra a lídr ČSSD Jan Hamáček, ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD). Jednání skončilo kolem čtvrté.

Zeman pochválil Petříčka



Vztahy Petříčka se Zemanem nejsou úplně nejlepší. Prezident o ministrovi tvrdí, že není profesionál. Rozdílné názory mají například na rusko-ukrajinské vztahy. Zatímco Petříček během nedávné cesty na Ukrajinu kritizoval ruskou agresi, Zeman dlouhodobě mluví o tom, že by se měly zrušit západní sankce proti Rusku.

Na středeční schůzce ale prý Zeman Petříčka pochválil za to, jak jednal s čínským velvyslancem v kauze Huawei.

Během schůzky by měli politici probrat i to, že na českém trhu chybí zaměstnanci. Vláda chce pracovní sílu navýšit pracovními povoleními pro Ukrajince. Podle Petříčka by se mohla kvóta zdvojnásobit na 40 tisíc. Tématem jednání bude i předsednictví ČR visegrádské čtyřce.