Karolina Brodníčková, Právo

„Konec prodeje vajec z klecí v supermarketech vyřeší problém z poloviny. Byl to první důležitý krok a teď je potřeba udělat ten druhý a následovat země, jako je Rakousko, Německo nebo Švýcarsko, které klecové chovy úplně zakázaly,“ řekl Právu Pavel Buršík z organizace OBRAZ – Obránci zvířat, která se snaží poslance pro svou věc přesvědčit.

Řada firem to podpořila a zavázala se, že nejpozději v roce 2025 skončí s odběrem „klecových vajec“. Patří mezi ně řetězce Globus, Lidl, Penny Market, Albert, Tesco, Coop, Konzum, Marks &Spencer, Kaufland, ale i internetové obchody Košík.cz nebo Rohlík.cz.

„Ať zákaz neplatí jen pro Česko“

Klecová vejce chce odmítnout i Letiště Praha, bageterie Subway či kavárny Costa Coffee a další obchodníci. Z vajec, která pocházejí od slepic v klecích, nebude vyrábět potraviny např. Dr. Oetker. Zákon, který by zavedl zákaz chovu slepic v klecích, by podle Buršíka narovnal trh. „Pro všechny by platily stejné podmínky,“ dodal.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) ale takovou změnu prozatím nechystá. „Současná legislativa je plně v souladu s evropskými požadavky na welfare nosnic. Eventuální ukončení klecových chovů je potřeba podrobit široké odborné diskusi včetně ekonomických dopadů a jeho celoevropské působnosti, aby tím nebyli dotčeni jen čeští chovatelé,“ napsal Právu.

U vajec z volného chovu je kvalita nižší a vyšší riziko kontaminace Pavel Kováčik (KSČM)

Změnu odmítl i předseda zemědělského výboru a šéf klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Domnívá se, že nové podmínky chovu slepic by musela přijmout celá Evropská unie, jejíž zemědělské politice se Česko podřizuje.

Budou stát víc?

Připomněl zároveň, že od roku 2012 platí nařízení, podle něhož musejí být slepice chovány v komfortnějších, tzv. obohacených klecích. „Naši chovatelé to nákladně předělali a není možné jim nařizovat zase něco jiného,“ uvedl. „Jsme připraveni o tom v EU diskutovat, aby se udělal rozumný kompromis mezi prostředím pro slepice, cenou vajec pro občany a konkurenceschopností EU v rámci celého světa. Pokud se k nám doveze vajíčko z Ameriky, tak tam je slepice v podstatně menší kleci,“ dodal Faltýnek.

Šéf poslanců KSČM a místopředseda zemědělského výboru Pavel Kováčik zase varuje před zvyšováním cen. „Pokud bude na zákonu shoda, tak proč ne. Ale diskuse nemůže být vedena jen s tím, že chudáčci zvířátka trpí. To bychom za chvíli mohli debatovat o tom, že je nebudeme jíst,“ zdůraznil.

„Jsem zootechnik, profesionál v chovu zvířat původem i praxí. Ti, kteří se snaží takovým způsobem chránit zájmy zvířat, musí mluvit i o vztahu k zákazníkovi, pro které se vejce a maso vyrábějí ve vztahu k cenám i kvalitě. U vajec z volného chovu je kvalita nižší a vyšší riziko kontaminace. Cena je bezesporu vyšší,“ dodal Kováčik.

Připomněl, že vejce jsou surovinou pro další komodity, jejich zdražení by proto mohlo znamenat dominový efekt i u dalších výrobků.

Nejsem pro to, aby se něco zakazovalo. Musí přijít tlak od zákazníků Veronika Vrecionová (ODS)



Stejně na věc nahlíží i bývalý ministr zemědělství a místopředseda lidovců Marian Jurečka. „Pokud by to byl celounijní zákaz, tak to má smysl. Pokud by to byl jen zákaz na území ČR, tak by se začala dovážet klecová vejce z Polska a dalších zemí a bylo by to jen pokrytecké řešení,“ sdělil Právu.

Pochopení pro ochranáře, kteří poukazují na utrpení slepic v klecích a jejichž cíle podporují i někteří chovatelé, má pirátská poslankyně Dana Balcarová, která je členkou podvýboru Sněmovny pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu.

Někteří dotace zneužívají

„Z principu jsem pro trošku humanizace chovu hospodářských zvířat a zvířat, která jsou chována pro maso. Měli bychom dělat vše, aby zvířata byla chována v lepších podmínkách,“ řekla Právu.

Zdůraznila, že v klubu svá stanoviska projednaná nemá. Nejdřív se chce osobně setkat se zástupci organizace OBRAZ – Obránci zvířat, která změny prosazuje.

Poslankyně Veronika Vrecionová (ODS) s debatou o kvalitě života zvířat souhlasí, nelíbí se jí však, aby se změny chovu nařizovaly zákonem.

„Nejsem pro to, aby se něco zakazovalo. Musí přijít tlak od zákazníků. Máme navíc úplně jiný problém, který si ochranáři neuvědomují. Dochází k zneužívání dotací na welfare chov zvířat. Velcí zemědělci dostávají dotace za to, že prasnice chovají v nějakých větších klecích, ale malý zemědělec, který chová prasata volně venku, nedostává vůbec nic,“ řekla Právu.