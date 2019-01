Barbora Zpěváčková, Novinky

„Byť se bavíme o osobách, které požívají imunitu, tak ono to může naplňovat znaky trestného činu minimálně ve stadiu přípravy, možná pokusu,“ prohlásil ve čtvrtek Kněžínek. Neupřesnil však, jaký trestný čin má konkrétně na mysli.

Kněžínek reagoval na interpelaci šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka ohledně údajného ovlivňování soudců Hradem.

„Je to stejně vážné, jako kdyby ministr zdravotnictví nabízel místo ředitele doktorovi, který zabije pacienta. Je to chování standardní? Hodláte dělat něco více?“ ptal se ministra Michálek.

Schůzek bylo příliš mnoho, uvedl ministr



Ministr v odpovědi také řekl, že se podle něj schůzek mezi Hradem a soudci konalo příliš mnoho. „Víme, že nějaká schůzka byla a že nebyla jedna. Na můj vkus jich bylo příliš mnoho. Ale nevíme, co tam zaznělo, těžko se mi soudí, zda to bylo standardní,” konstatoval ministr.

„Ale pokud by kdokoliv působil na soudce a přislíbil by mu něco, bylo by to velmi špatné, ať už by to udělal jakýkoliv ústavní činitel,“ dodal Kněžínek.

Doplnil, že ho mrzí, že Baxa se svým tvrzením přišel až nyní, a ne v době, kdy se jeho schůzka s prezidentem konala. Baxa už dříve vysvětlil, že nechtěl informace zveřejnit dříve, aby tak nezasáhl do jmenování svého nástupce.

Baxa ve středu ve Sněmovně na večerním jednání podvýboru pro justici prohlásil, že mu prezident Zeman nabízel vedení Ústavního soudu, pokud Nejvyšší správní soud rozhodne v kauze jmenování profesorů podle přání Hradu. Prezidentův kancléř Vratislav Mynář Baxova slova ihned zpochybnil.

Minulý týden Baxa v rozhovoru pro Deník N prohlásil, že Hrad mu dával najevo opakovaně, jak má v některých kauzách správní soud rozhodnout. Na Baxovu námitku, že není možné zasahovat do rozhodování jednotlivých soudců, měl prezident říci: „Vy jste šéf, vy to máte zařídit.”