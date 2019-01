Karolina Brodníčková, Právo

Rozpustit chce i skoro dvousetčlenný, a tím těžkopádný ústřední výkonný výbor, tedy nejvyšší stranický orgán mezi sjezdy. Vyplývá to z návrhu nových stanov, které prosazuje předseda ČSSD Jan Hamáček.

Plán připravil místopředseda ČSSD Martin Netolický a v některých bodech se neliší od toho, který ležel na stolech delegátů loňského sjezdu. Tam se však hlasování o stanovách zhroutilo poté, co mnoho delegátů z jednání v Hradci Králové předčasně odjelo.

„Snaha stanovy zjednodušit“

Dnes je to tak, že na kandidátních listinách pro sněmovní a krajské volby musí být zastoupena obě pohlaví v poměru alespoň 60 ku 40. Těsnou většinou to v roce 2014 prosadilo vnitrostranické referendum. Kvóty označované za jeden z příkladů modernizace strany však vytvářely problém, mnohdy se kandidátky naplňovaly jen formálně.

Aspoň 25 procent žen musí být mezi delegáty sjezdu, ÚVV nebo na krajských konferencích. Mladí do 30 let musí být na sjezdu atd. alespoň z 10 procent.

Předsedovi Idealistů.cz, odnože ČSSD, Radimovi Hejdukovi se zrušení kvót nelíbí. „Nesouhlasím s tím, protože se nenavrhuje žádný jiný mechanismus, který by zaručoval, že tyto dvě skupiny nebudou marginalizované,“ napsal Hejduk Právu.

Pro platnost nových stanov budou muset zvednout ruku alespoň tři pětiny všech delegátů březnového sjezdu.

„Snaha je stanovy zjednodušit. Variantu, že by nové stanovy nebyly přijaty, současné vedení nepřipouští. I proto, že řada lidí říká, že pokud nebudou nové stanovy přijaty, tak nebudou kandidovat,“ řekl Právu Netolický, který se rozhodl post ve vedení neobhajovat.

„Zásadní, co navrhujeme, je sloučení ÚVV a předsednictva ČSSD. Soc. dem. má totiž strašně moc volených funkcionářů, jsou to tisíce lidí. Nově by každý kraj mohl nominovat na každých 500 svých členů jednoho člena celostátního předsednictva,“ vysvětlil Netolický.

Nový orgán by měl mít asi 60 členů a převzal by řadu pravomocí třikrát většího ÚVV. Zadlužená ČSSD také ušetří. Jedno zasedání ÚVV podle informací Práva vyšlo na 250 tisíc, ročně spolklo asi milion. Kvůli své velikosti muselo zasedat mimo Lidový dům, v poslední době v Kulturním domě Střelnice v Hradci Králové.

Nová pravidla také otevřou dveře do vedení nováčkům. Odstraňují totiž tzv. kariérní řád, podle kterého se dnes může stát členem vedení soc. dem. jen ten, kdo vlastní stranickou průkazku aspoň čtyři roky. Nově by tedy mohl do vedení kandidovat každý člen strany bez ohledu na to, jak je v ní dlouho.

Nové stanovy zavádí po vzoru ODS licencování místních organizací. Umožní to předsednictvu ČSSD „neposlušné“ organizaci licenci odebrat a tím ji zrušit. Stanovy budou konkretizovat práva a povinnosti členů, členství bude moci být zrušeno tomu, kdo stranu poškodí nebo jí svým chováním bude bránit plnit její volební program.

Nová stranická pravidla zavedou i elektronické hlasování, jako je tomu u pirátů.

„Umožní to rychleji rozhodovat, aby se lidé nemuseli scházet osobně. I případné referendum nebo hlasování s celostátní působností by mohlo proběhnout elektronicky,“ řekl Právu Netolický.

Se zavedením internetového fóra, na kterém by členové mohli diskutovat podobně jako piráti, však nové stanovy nepočítají. „Je to jedna z variant, ale nemusí být ve stanovách. Diskusní fórum může vzniknout přes sociální sítě nebo intranet,“ uzavřel.