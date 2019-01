fš, Novinky

„Tady nebude asi žádný soud – a tedy ani rozsudek. Já uznávám na základě celé řady věcných důkazů, že v mé ochrance možná opravdu došlo k šikanování, a já šikanování nemám rád ani ve škole, ani mezi dospělými lidmi,” řekl prezident. Podle svých slov už celou věc řeší a změny nastanou v řádu několika týdnu.

Jméno nástupce odmítl sdělit. „Když děláte jakoukoliv personální změnu, tak ji děláte teprve tehdy, když máte připraveného nástupce,” řekl.

S výměnou na postu svého kancléře prezident nepočítá. „K žádnému ovlivňování nedošlo. Pokud jednal kancléř se soudci, bylo to z mého pověření. Přiznávám se k plné odpovědnosti,” uvedl Zeman. Připomněl, že se se soudci na jejich žádost sám schází a mluví s nimi o kauzách, „kde justice selhává”. Zmínil pomalé rozhodování soudů a jmenoval případy H-System a bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha.

Zeman prohlásil, že se Mynář měl zeptat ústavního soudce Jana Filipa na to, proč nepadlo zatím rozhodnutí o prezidentské ústavní stížnosti na takzvaný lex Babiš, tedy na zákon o střetu zájmů. „Řekli jsme jasně, že jednal (kancléř) z mého pověření. Proč by se měla jeho pozice změnit?" řekl Zeman.

Uvedl, že šéfa nejvyššího správního soudu Josefa Baxu pak kritizoval za tři kauzy, a to za zrušení územního plánu Jihomoravského kraje, plzeňskou spalovnu a zdymadlo u Přelouče.

Ministry by hned neměnil



Z hlediska domácí politiky by si přál přímé volby hejtmanů a starostů, rovněž zopakoval, že by mu nevadilo zrušení Senátu.

„Na ministra Ťoka se sice střídá jedna kritika za druhou, sám bych mu vynadal, ale ještě bych ministry neměnil, je brzy. Počkejme, ať ještě více všichni ukáží, co dovedou,” vyzval.

Je také proti plošným obědům zdarma pro všechny děti, bral by to jen pro ty ze skutečně chudých rodin. Ministryni práce Janu Maláčovou (ČSSD) ale velmi pochválil za zrušení prý zbytečného Fondu dalšího vzdělávání se stovkami úředníků.

K blížím se volbám do Evropského parlamentu jen řekl, že od nových europoslanců očekává, že budou „eurokritičtí”. „Nebudou chtít z EU vystoupit, což je jeden extrém, ale nebudou ani takzvanými eurohujery, ale budou chtít unii užitečně reformovat,” řekl. Evropská komise by měla podle jeho názoru dostat „do papuly” a jakožto úředníci by měli poslouchat skutečnou evropskou vládu, tedy Evropskou radu.

Chce silnější pravomoci



Sněmovna by měla k přehlasování prezidentského veta potřebovat 120 místo nynějších 101 hlasů. Dnes to v rozhovoru na serveru Blesk.cz řekl prezident Miloš Zeman. Zdůvodnil to tím, že přímo volená hlava státu má mít silnější pravomoci než v minulosti, kdy byla volba parlamentní. Zároveň ale uvedl, že neočekává přijetí příslušné změny ústavy ve svém funkčním období, které potrvá do roku 2023.

Zeman ve svém prvním funkčním období v letech 2013 až 2018 vetoval sedm zákonů. Uspěl pouze jednou, v šesti případech poslanci jeho veto přehlasovali. Za první rok svého druhého funkčního období zatím žádné veto nepoužil.

V aféře Huawei nejsou důkazy

Ohledně kauzy s čínskou firmou Huawei, jednoho z největších výrobců mobilních telefonů, se necítí ve střetu zájmů, byť je Hrad používá. Podezření se podle něj nepotvrdila, vše považuje jen za obchodní válku. „Rozvědka BIS nepředložila žádné důkazy,” tvrdí.

„Huawei není bezpečnostní riziko, daná tvrzení jsou však v obchodní válce normální,” uvedl.