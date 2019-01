zpe, Novinky

„Pokud je to pravda, považuji to za nepřijatelné. Nepomáhá to tomu, aby v naší zemi fungovaly korektní vztahy. Pokud se nejvyšší představitel a jeho podřízení chovají tímto způsobem, tak co můžeme čekat od občanů,“ komentoval kauzu šéf senátorů ODS Miloš Vystrčil.

„Co se týče těchto závažných obvinění, jasně ukazují na to, že ve funkci kancléře by neměl pokračovat pan Mynář. Budeme požadovat, aby skončil,“ prohlásila první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Ať to řeší Sněmovna, vyzývá TOP 09 i Piráti



Věcí by se podle Pekarové Adamové měla zabývat Sněmovna. TOP 09 bude chtít zařadit na jednání dolní komory mimořádný bod. K topce se přidají i Piráti.

„Pokusíme se to zařadit na jednání Sněmovny. Jsem z toho zklamaný. Prezident a kancelář by neměli zasahovat do soudní moci, ta by měla být nezávislá,“ uvedl místopředseda Pirátů Mikuláš Peksa.

„Je to nepřijatelné. Prezident by měl jít příkladem a nepohrdat soudem,“ komentoval senátor Václav Hampl (za KDU-ČSL). Podobně se vyjádřil i předseda poslanců hnutí STAN Jan Farský. Tlaky označil za neodpustitelné. „Věřím v to, že oddělenost soudní moci bude zachována,“ řekl Farský.

Kováčik: Nejde o ovlivňování



Kritikou směrem k Hradu naopak šetřili komunisté a SPD. „Nejde o ovlivňování v přímém slova smyslu, to si myslím já,“ míní šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik.

„Ani prezident republiky, ani jeho kancléř nemohou úkolovat soudy a soudce. Pokud probíhají konzultace, na tom nevidím nic špatného. Záleží na moci soudní, jestli vyhoví nátlaku,“ nechal se slyšet poslanec za SPD Jan Hrnčíř.

Baxa: Hrad dával najevo, jak má soud rozhodnout



O nátlaku na soudy hovořil pro Deník N bývalý předseda a nynější soudce Nejvyššího správního soudu (NSS) Josef Baxa. Hrad mu podle něj opakovaně dával najevo, jak má v některých kauzách správní soud rozhodnout.

Týdeník Respekt minulý týden napsal, že Mynář opakovaně kontaktoval soudce ve věcech, které se dotýkají Pražského hradu a prezidenta. S ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem probíral služební zákon, který prezident kritizoval, a případ Lesní správy Lány. Šimíček řekl Respektu, že Mynář na první schůzce naznačil, jaké rozhodnutí by se líbilo prezidentovi ve věci služebního zákona.