O osudu děčínského jezu na Labi rozhodne Brusel

O osudu projektu plavebního stupně v Děčíně, jenž by zlepšil splavnost příhraničního úseku Labe pro nákladní vodní dopravu, rozhodne Evropská komise (EK). Tu Česko požádalo, jestli by bylo možné stavbu jezu odblokovat kompenzačními ekologickými opatřeními, která by převzalo Německo.