„Jsme připraveni na všechny alternativy, ale nejistota je nepříjemná,“ řekl premiér novinářům během své cesty v Bangkoku. Podle něj musí EU vyčkat, jaký další postup Britové zvolí.

„Jestli paní premiérka Mayová ustojí hlasování o důvěře, pak by měla do pondělí navrhnout nějaký další postup, plán B,“ uvedl Babiš s tím, že ačkoli v úterý zaznamenala největší prohru v historii britského parlamentu, v tomto případě se předpokládá, že by mohla uspět. „Evropa musí čekat, nemůžeme dělat vůbec nic,“ dodal.

Češi žijící ve Spojeném království žijí podle něj v nejistotě.

Výsledek hlasování o brexitu se dal čekat, přesto mě to mrzí. Prohlubuje se nejistota v byznysovém prostředí, propad libry dopadne na náš export, Češi žijící v UK jsou v nejistotě. Očekávám, ze britská vláda brzy představí návrh řešení, ta naše je připravena na všechny varianty. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 16. ledna 2019

Babiš vyjádřil naději, že britští poslanci se zachovají odpovědně a nakonec se dospěje k nějaké jasné dohodě. „Divoký brexit by znamenal chaos,“ popsal situaci.

Premiér zopakoval, že vláda připravila zákon o brexitu, který má upravit vztahy mezi ČR a Spojeným královstvím pro případ, že by Británie vystoupila z EU bez dohody. Na stole už ho mají poslanci.

Podle premiéra by se měla po volbách změnit i EU. „Pokud má fungovat, musíme se vrátit k podstatě,“ řekl. V evropském parlamentu by měli zasednout lidé z reálného života a nikoli profesionální politici.