Karolina Brodníčková, Právo

Republikové předsednictvo by se mělo podle člena výboru Petra Tkadlece zabývat návrhem tyto skupiny zrušit, nebo legalizovat. Předseda Ivan Bartoš jejich zrušení odmítá jako tlak na omezení svobody projevu. Správkyní jedné takové uzavřené skupiny, která na Facebooku sdružuje 238 členek s názvem Pirátky na palubě, je manželka předsedy Lydie Bartošová.

Jak píše v úvodu skupiny, do jejíhož obsahu se „nečlen“ nedostane, stránka je založená jako místo pro diskusi členek a sympatizantek pirátské strany.

„Lze sdílet akce, články, upozornění na hlasování, spolupracovat, jak se nám povedlo při přípravě programového bodu k oblasti MPSV. Berte ji jako alternativu chlapský hospody, když to do ní fyzicky máme daleko. Světu mír, do plachet vítr a lásku kam chcete,“ napsala Bartošová.

Tkadlecovi se však její iniciativa nelíbí. „Mám trošku obavu, že některé mimofórové neoficiální komunikační platformy a jejich skupiny se stávají jakýmisi mocenskými základnami,“ napsal na internetovém fóru pirátů.

Vypsal také anketu s názvem: Celostátní fórum ukládá republikovému předsednictvu, aby vyřešilo problém tajných skupin. V pondělí odpoledne hlasovalo 120 pirátů z celkového počtu 878, pro bylo 60, proti 56 a čtyři se zdrželi.

„Rozhodně by se tajné skupiny neměly stát žádným standardem, páč pak prakticky malá skupina, když bude tajná, může rozhodnout do velké míry třeba ty primární volby,“ dodal Tkadlec.

Podle něj se může stát, že se určitá skupina domluví na schválení určitého programového bodu celostátního fóra nebo že protlačí určité kandidáty.

Bartoš Tkadlecovy obavy nesdílí. Fakt, že se Piráti mezi sebou sdružují do skupin, je podle něj normální. Sám diskutuje mj. v uzavřené skupině místního sdružení pirátů v Praze 2.

Bartoš: Piráti se sdružovat mohou

„Apel pana Tkadlece v zásadě je, abychom zakázali či omezovali komunikaci pirátů na sociálních sítích. S tím nesouhlasím. Máme svobodu slova, členové Pirátů se samozřejmě mohou sdružovat a komunikovat spolu na sociálních sítích i kdekoliv jinde. Oficiální stranická komunikace, rozpravy a hlasování pak probíhají na stránkách celostátního fóra,“ řekl Právu.

Podobu kandidátní listiny schvaluje fórum, v němž se může vyslovit všech 878 členů, v internetovém hlasování v sobotu. Na lídra kandiduje šest lidí, piráti v hlasování rozhodnou o první pětici.

Tkadlecovu iniciativu podpořil kandidát na eurolídra Ladislav Koubek. Zdůraznil, že nemá problém s tím, aby si někdo založil skupinu například pro debatu o zahraničních vztazích.

„Ovšem pokud stranický orgán Resortní tým EZO (Evropa, Zahraničí, Obrana) páně poslanců Peksy, Kopřivy, Lipavského ,zasedal‘ půl roku od svého vzniku pouze v tajné FB skupině, a kde se staneš členem, jen pokud s tebou Mikuláš Peksa názorově souhlasí a/nebo pokud jsi mu sympatický/á, tak doufám, že Vojto uznáš, že to je prostě z pohledu pirátských ideálů špatně!?“ napsal Koubek.

Reagoval na místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Pikala, který se na celostátním fóru přiznal k vedení „tajné“ skupiny pro hraní deskových her. „Nikoliv nějakých pirátských deskovek, ale soukromých deskovek u mě doma. Nikde ji nedokazuju, nic politického tam neřeším, ani lobbing, ani odkazování na hlasování ani nic. A IMHO (podle mého názoru) by měla zůstat legální a nikomu do toho nic není,“ napsal.

Politické skupiny, jako jsou Pirátky na palubě, by Pikal také nerušil. „Jejich existenci nelze reálně zabránit, je přirozená a normální a asi bych se to nějak potlačit nesnažil. Je třeba požadovat, aby to nebyly oficiální organizační platformy stranické, které se budou někde odkazovat ze systémů strany,“ dodal Pikal.