Barbora Zpěváčková, Novinky,

Čin Jana Palacha je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) jedním z nejvýraznějších činů naší historie. „Upálil se, aby vyburcoval národ proti normalizaci po okupaci. Zaslouží si naši hlubokou úctu,“ míní premiér.

„Hrdinství. To je první slovo, které mě napadne při vyslovení jména Jana Palacha. Obětoval svůj život, podstoupil neskutečně trýznivou bolest, aby ukázal na znásilňování národa,“ říká vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Jan Palach (1948–1969) byl studentem historie a politické ekonomie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Svůj nesouhlas s okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy a hlavně s apatií ve společnosti demonstroval 16. ledna 1969 sebeupálením u Národního muzea na Václavském náměstí. Následkům podlehl o tři dny později.



Palachovo upálení podle něj nebylo plané a zbytečné gesto, které by zapadlo. „Vždyť před třiceti lety vzpomínka na Palacha povzbuzovala protesty proti totalitní moci a pomohla nastartovat konec vlády jedné strany. Každý by si alespoň občas měl na Palacha vzpomenout a uvědomit si, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmost,“ připomněl Hamáček události, které vedly k pádu komunistické totality.

Jeho čin je vzpourou proti lhostejnosti a ztrátě důstojnosti Petr Fiala, předseda ODS

Šéf ODS a místopředseda Sněmovny Petr Fiala označil Palachův čin za nejvyšší oběť, kterou může člověk přinést. Zároveň podotkl, že zůstává výzvou, otázkou a varováním i po padesáti letech.

„Jan Palach nechtěl žít ve společnosti, která je nesvobodná, oportunistická a kde hodnoty přestávají platit. Jeho čin je vzpourou proti lhostejnosti a ztrátě důstojnosti, proti ustupování zlu. Před jeho obětí se musíme v tichu a úctě sklonit, ale současně přemýšlet nad tím, jak a zda dnes naplňujeme jeho odkaz,“ míní Fiala.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) výročí komentoval se slovy, že Palach jednal z přesvědčení, ve jménu svobody svých bližních a příštích generací.

„Dnes by mu bylo 70 let, měl by děti, vnoučata. I Když byla vzpomínka na něj všemožně potlačována, nakonec vyhrál a dosáhl svou obětí to, co chtěl. Stal se spouštěčem a symbolem změn v průběhu roku 1989. Naše svoboda - 30 let po sametové revoluci, je také jeho zásluha,” konstatoval Vondráček.

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá život za druhého Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL

Šéf Pirátů Ivan Bartoš připomněl, že Palach svůj zoufalý čin vykonal i proto, aby byly splněny dva požadavky, a to okamžité zrušení cenzury odkazující k ukončení potlačování opozičních názorů totalitním režimem a zákaz rozšiřování „Zpráv“, kolaborantského tisku šířeného okupačními vojsky.

„Útok na pravdu totiž není jen její odmítání, tajení či umlčování, útok na pravdu je i záměrné šíření lží. Palachovy odkazy nejsou ani v dnešní době bohužel vůbec zastaralé či liché,” podotkl Bartoš.

Dodal, že Piráti všemi silami bojují za právo na informace a usilují o vzdělanou, svobodnou a informovanou společnost. Ta je podle Bartoše tou nejlepší pojistkou demokracie.

Pamětní dlaždice Jana Palacha odhalená na nádvoří Karolina v Praze.

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá život za druhého. To je křesťanská hodnota. Hodnota je to, za co jsme ochotni zemřít. Jan Palach a další to tak měli nastaveno. Bojovali proti lhostejnosti, rezignaci a konzumu upřednostněnému před opravdovými hodnotami. To bude vždy aktuální,“ sdělil Novinkám předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

„Jan Palach obětoval svůj život za naši svobodu. Svým činem ukázal, že za svobodu musíme bojovat, svoboda ani demokracie totiž nejsou samozřejmostí. Dnes si připomínáme jeho upálení, a kromě vděčnosti máme vůči Janu Palachovi také velký dluh. Dlužíme mu, abychom svobodu, kterou pomohl vybojovat, chránili a nenechali znovu padnout,“ uvedl k výročí předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Lídr Starostů a nezávislých Petr Gazdík zdůraznil, že čin Jana Palacha byl z jeho pohledu jeden varovný vykřičník i za cenu sebeobětování.

„Vlastně řekl, že ztrácíme i tu malou naději na svobodu, která svitla v roce 1968, a podřizujeme se cizí moci a jejím českým přisluhovačům - a co je horší, vůbec nám to nevadí. Janu Palachovi to vadilo a jak sám napsal, chtěl „probudit lidi této země“, uvedl Gazdík. „Myslím, že tento odkaz platí vždy, když se ukrajuje svoboda. Tedy i dnes,“ doplnil.

Z aktuální považuje Palachův odkaz i šéf SPD Tomio Okamura. „Jan Palach se hrdinsky obětoval, aby vzburcoval mlčící většinu k boji za suverenitu a svobodu našeho národa a našeho státu. Bohužel je to velmi aktuální téma i dnes,” uvedl na dotaz Novinek Okamura s odkazem na ztrátu části suverenity země v rámci EU.

Předseda KSČM Vojtěch Filip na žádost Novinek o vyjádření nereagoval.