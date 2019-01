Renáta Bohuslavová, Barbora Zpěváčková, Novinky

S čínským velvyslancem se Petříček sešel minulý týden ve čtvrtek v Černínském paláci. Ministr mu prý řekl, že interpretování a zveřejňování neformálních jednání nepovažuje za šťastné.

„Panu velvyslanci jsem sdělil, že by to bylo významné gesto, kdyby příspěvek na Facebooku čínská ambasáda stáhla,” prohlásil na tiskové konferenci Petříček.

Velvyslanec Čínské lidové republiky Čang Ťien-min před Černínským palácem

FOTO: Petr Horník, Právo

Nic takového se však nestalo a příspěvek na Facebooku velvyslanectví Čínské lidové republiky visí i nadále. Novinky se zeptaly šéfa české diplomacie, co na to říká, ten ale neodpověděl.

Čang Ťien-min v komentáři na sociální síti popisuje neformální schůzku s premiérem, která se konala v prosinci. Uvedl například, že čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb a doufá, že česká strana přijme účinná opatření, aby zabránila opakování podobných událostí.

Dále píše, že „Babiš zdůraznil, že nedávno vydané varování příslušného českého orgánu týkající se čínských firem Huawei a ZTE nepředstavuje stanovisko vlády ČR“ a že „varování vydané příslušným českým orgánem se vůbec nezakládá na skutečnosti“.

【Předseda vlády ČR Andrej Babiš se setkal s velvyslancem Zhangem Jianminem】 Dne 23. prosince se předseda vlády České... Zveřejnil(a) Chinese Embassy in Prague (Velvyslanectví Čínské lidové republiky) dne Neděle 23. prosince 2018

Babiš se proti příspěvku vymezil. Interpretace ze strany čínského velvyslance ho zaskočila. „Nevím, o čem pan velvyslanec mluví. Jeho komunikace je, jak jsem řekl, velice neobvyklá,” komentoval Babiš pro iRozhlas. „To, co napsal, je nesmysl, to je lež, není to pravda,” dodal premiér.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v polovině prosince upozornil, že používání softwaru a hardwaru společností Huawei a ZTE představuje bezpečnostní riziko, neboť obě firmy mohou být čínskému státu nápomocné při jeho zpravodajských aktivitách.

Premiér Babiš následně prohlásil, že všechny telefony Huawei půjdou pryč z Úřadu vlády. Po setkání s čínským velvyslancem svá vyjádření mírnil.

Číňané nařčení odmítají



Zařízení Huawei kromě Úřadu vlády používá například ministerstvo průmyslu, ministerstvo zdravotnictví i spravedlnosti, ale také Správa Pražského hradu či Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Huawei Technologies je po jihokorejském Samsungu druhým největším prodejcem chytrých mobilních telefonů na světě a největším dodavatelem mobilních sítí a další infrastruktury pro české operátory. Čínské společnosti veškerá nařčení odmítají.

Minulé úterý však polská civilní kontrarozvědka ABW zatkla polského a čínského občana, které podezřívá ze špionáže. Informovala o tom v pátek polská tisková agentura PAP. Číňan je jedním z šéfů pobočky společnosti Huawei a Polák bývalým důstojníkem kontrarozvědky a zaměstnancem mobilního operátora Orange. Oba špionáž popírají.

Společnost Huawei následně svého zaměstnance zadrženého v Polsku propustila. Jeho údajné činy podle sobotního prohlášení firmy „nemají se společností Huawei nic společného”.