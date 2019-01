kab, Právo

Podle informací Práva je to taktika, jak prosadit na místopředsedu ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Neznamená to ale, že by pražští delegáti Hamáčka na sjezdu nakonec nepodpořili.

„Středočeši dali nominaci jen Hamáčkovi a nedali ji žádnému z kandidátů na místopředsedu. My to uděláme podobně. Dáme nominaci jen našemu kandidátovi, panu Petříčkovi a potom se bude dál jednat,“ sdělil Právu zdroj blízký vedení pražské ČSSD.

Informaci potvrdil Právu i další zdroj blízký špičkám soc. dem. Pražané si prý tímto krokem chtějí zjednat respekt a dosáhnout dohody o zvolení Petříčka do funkce řadového místopředsedy. Šéf pražské soc. dem. Petr Pavlík informace nekomentoval.

Petříček Právu řekl, že o plánu nic neví. Sám prý Hamáčka, který ve vládě zastává post vicepremiéra i ministra vnitra, podporuje. „Pan předseda Hamáček na naši krajskou konferenci přijde představit svou vizi, jak ČSSD ve vládě prosadí ještě víc ze svého programu,“ sdělil Právu Petříček.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Za tu krátkou dobu, co je soc. dem. součástí vládní koalice, se podařilo prosadit řadu z našich priorit. Myslím, že pan předseda má řadu úspěchů, které může představit,“ dodal.

Zdá se, že průběh sjezdu ničím nepřekvapí. Kandidaturu proti Hamáčkovi zvažuje jen bývalý první místopředseda Jiří Zimola, spekuluje se však, že to nakonec neudělá, protože nemá velké šance. Bez soka je zatím i Roman Onderka na post prvního místopředsedy.

Hamáček získal nominace ve Středočeském, Libereckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Nezískal ji zatím jen na Ústecku, kde se ČSSD stavěla proti vstupu do vlády.