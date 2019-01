Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Právě na něj podal v uplynulých měsících trestní oznámení Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS). Jandovi hrozí v krajním případě disciplinární řízení před výborem, který může udělit pokutu až do výše měsíčního hrubého platu poslance, což je v Jandově případě 99 200 korun.

Členů ČSBS v čele s předsedou Jaroslavem Vodičkou se dotklo poslancovo vyjádření na adresu svazu, které pronesl v říjnu při interpelacích na premiéra ve Sněmovně. Podle nich tím začala štvanice, která znemožňuje členům ČSBS realizovat spolkovou činnost.

Pofidérní spolek adorující bývalé estébáky, konfidenty, komunistické policajty a jiné přisluhovače režimu Poslanec Jakub Janda o ČSBS

Šlo o medaili Ondráčkovi

Někdejší úspěšný český reprezentant ve skocích na lyžích Janda v souvislosti s udělováním státních dotací prohlásil: „Není jistě úkolem poslanců a vlády mluvit o spolkové činnosti občanského života, pokud neporuší zákony této země. Je však bytostně amorální, aby pofidérní spolek adoroval bývalé estébáky, konfidenty, komunistické policajty a jiné přisluhovače režimu, který se v tomto státě držel 40 let za pomocí vražd a sovětských tanků, z veřejných peněz.“

Janda tak reagoval na ocenění poslance Zdeňka Ondráčka (KSČM), kterému svaz bojovníků udělil medaili za péči o památníky válečným obětem.

Proti Jandovým slovům se tehdy ohradil Vodička veřejným prohlášením. „Rozruch kolem ocenění poslance Zdeňka Ondráčka medailí ČSBS je nebývalý mediální lynč,“ napsal. Připomněl, že vinou to­ho tehdejší šéf Senátu Milan Štěch (ČSSD) zrušil bez udání dů­vodu akci v horní komoře ke 100. výročí vzniku ČSR, kterou chtěl spolupořádat svaz s tím, že měly být oceněny významné osobnosti společenského a kulturního života.

Podle zjištění Práva se případem zabývali policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu, kteří dospěli k závěru, že k spáchání trestného činu ze strany Jandy nedošlo. A kauza proto podle vyšetřovatelů spadá do kompetence imunitního výboru.

Hádka o peníze

Janda nyní označuje případ za úsměvný. „Jestli policie dospěla k tomu, že nebyl spáchán trestný čin, tak tady asi není co řešit,“ řekl v úterý Právu. Jak dodal s nadsázkou, spíš on by měl podat trestní oznámení na Vodičku za to, že si jeho jméno „bere do úst“.

Na svém názoru nic nemění. „Mám-li být projednáván za to, že jsem o svazu bojovníků za svobodu řekl, že je to pofidérní spolek, tak to spíš vytváří obrázek o panu Vodičkovi. Protože být popotahován za takové slůvko, když on tady třicet let po revoluci vyznamenává policisty, kteří byli v pohotovostním pluku a mlátili studenty, tak nevím, jak bych na to měl reagovat,“ uzavřel Janda.

Janda ve své interpelaci na premiéra Andreje Babiše (ANO) chtěl vědět, „zda bude i na­dále tento spolek sponzorovat z kapes daňových poplatníků“. Upozornil, že suma pro ČSBS loni dosáhla 6,3 milionu korun a stejná má být i letos.

„Já s tím určitě nebudu souhlasit,“ odpověděl tehdy pre­miér s tím, že podle jeho informací dotace rozhodně nedosáhla zmiňované částky. Podle něj je za výši dotace odpovědný resort obrany.

Babiš připomněl, že memorandum o spolupráci se svazem uzavřelo ministerstvo už v roce 2011 za šéfování Alexandra Vondry (ODS). „Takže ten to začal a je škoda, že jste si na to nevzpomněl,“ prohlásil Babiš.

Zrušení nebo snížení dotace ČSBS o polovinu navrhovali při jednání o státním rozpočtu na letošní rok vedle Jandy i poslanci Jana Černochová, Pavel Žáček (oba ODS) a Věra Kovářová (STAN). Takto ušetřené peníze navrhovali přidělit jiným organizacím. Jejich návrhy ale neprošly především díky hlasům babišovců a komunistů. Svaz tak letos může hospodařit podle schváleného zákona s 6,3 milionu korun.

Premiér podle oficiální sjetiny hlasoval buď proti těmto poslaneckým návrhům, nebo se zdržel hlasování, což v tomto případě znamenalo nepřímý nesouhlas.

Vodičkovu reakci se Právu v úterý nepodařilo získat. V telefonátu se odvolal na pracovní zaneprázdnění.