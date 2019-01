Jan Rovenský, Právo

Kvůli možnému zákazu se minulý týden předsedkyně sněmovního branného výboru Jana Černochová (ODS) obrátila na ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). Proti zákazu se bouří i myslivci, rybáři, sportovní střelci a majitelé zbraní, pro něž jsou olověné střely cenou i vlastnostmi těžko nahraditelné například ocelí.

„Navíc zákaz negativně ovlivní myslivost, sportovní střelbu včetně oblíbeného biatlonu. Seznam chemických látek REACH neobsahuje ani výjimku pro bezpečnostní sbory, jen pro armádu, což považuji za nepřijatelné,“ sdělila poslankyně Právu.

Černochová dodala, že všechny druhy základního střeliva pro české bezpečnostní sbory obsahují olovo. Při výcviku policie padne ročně přes 13 milionů střel, což představuje kolem 90 tun olova.

Evropská komise už na konci roku 2015 pověřila Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA), aby prověřila možnosti případného zákazu olověného střeliva i rybářských závaží.

Loni na podzim agentura došla k závěru, že používání olova představuje riziko pro životní prostředí a zdraví lidí. Legislativně se sice v Bruselu zatím jedná o zákazu olova na mokřadech, který v Česku již několik let platí, kritici se ale obávají, že jde o první krok k větším restrikcím.

Snaha omezit majitele zbraní?

Agentura ECHA argumentuje snížením úmrtnosti ptáků v důsledku spolknutí broků a úmrtnosti dravců, kteří takové ptáky loví, stejně jako zdravotními riziky pro lidi, kteří pravidelně konzumují zvěřinu zabitou olověným střelivem.

Podle Černochové jsou ale studie a tvrzení ECHA nepřesvědčivé a chybějí důkazy potvrzující škodlivost olova ve střelách či závažích pro životní prostředí, zvířata i lidi.

Kvůli možnému zákazu olova se chystají na vládu a parlament prostřednictvím platformy Liga Libe obrátit i rybáři, myslivci, sportovní střelci i vojáci v záloze.

Každá ze skupin protestujících proti zákazu má své argumenty. Podle rybářů se olovo dobře zpracovává a je těžké. Podle myslivců náhradní ocel méně zraňuje zvěř a je nebezpečná pro lovce, protože se odráží. Výrobci střeliva mluví o výrazném zdražení, na což slyší sportovní střelci a majitelé zbraní.

„V nejbližších dnech se vládě i vedení Sněmovny a Senátu chystáme odevzdat protestní dopis, ke kterému se připojila také Českomoravská myslivecká jednota, Český střelecký svaz, Svaz vojáků v záloze ČR, Moravský rybářský svaz a Český rybářský svaz,“ řekl Právu šéf platformy Pavel Černý, jehož organizace vznikla na protest proti zbraňové směrnici EU.

„Když k tomu připočteme podpisy pod petici proti evropské směrnici, kterou podepsal i prezident Zeman, premiér Babiš a předseda Sněmovny Vondráček, tak dopis vyjadřuje protest téměř milionu občanů,“ dodal Černý.

Brabec: Ohňostroje také zabíjejí ptáky

Podle Černochové jde o trend nastolený Komisí, která se od roku 2015 snaží omezovat legální držení zbraní. „Tím ohrožuje naši bezpečnost a neúměrně zasahuje do našeho vyváženého, funkčního a efektivního právního systému v této oblasti,“ doplnila.

Černochová proto ministra Brabce vyzvala, aby ČR hlasovala i proti snahám zavést celoevropský zákaz olova v mokřadech, protože právě to může být krokem k další regulaci.

Brabec však tvrdí, že by ale bylo absurdní, kdyby Česko protestovalo proti opatření, které samo aplikuje, navíc podle ministra není sporu o tom, že olovo v přírodě je škodlivé. Na druhou stranu tvrdí, že si je vědom toho, kolik lidí by případný plošný zákaz olova postihl.

„Pokud budou jakékoli debaty o případném rozšíření zákazu olova na takto širokou skupinu lidí, tak za Česko budeme chtít vidět seriózní studie o reálných dopadech, a ty mi scházejí. ECHA něčím argumentuje, ale na úrovni ČR žádné takové průkazné studie neexistují. Olovo v přírodě je špatně, ale to je i spousta dalších věcí,“ podotkl.

„Například ohňostroje jsou velkým vnosem prachu a těžkých kovů, reálné dopady silvestrovské noci jsou tisíce mrtvých ptáků. Nemám informace, že by tak obrovské množství ptáků v ČR umíralo kvůli olovu,“ dodal Brabec.

Otázkou ale je, zda Evropská komise může plošný zákaz olova schválit, aniž by o tom rozhodovaly členské země. Pokud by to tak bylo, mohl by to podle Brabce být problém.

„I v takovém případě zkušenost velí, že i v pracovních skupinách, kde to vzniká, se bere ohled na zkušenosti z členských zemí. A věřím, že pokud někdo vnese seriózní argumenty, že rozšíření zákazu je nesmysl, tak by to mohlo zabrat,“ dodal.

Brabec příliš nedá na názory, že jde o snahu Komise jít na omezování zbraní takzvaně od lesa zákazem olova. „Doufám, že to tak není, to by byla mimořádně podlá hra. Nechci věřit tomu, že by takto někdo mohl ohrozit vyzbrojování policie a že bychom byli jediní v EU, kdo by to prokoukl,“ uvedl ministr.