Karolina Brodničková, Novinky, Právo

„Trvám na tom, že naše země je plná úžasných, většinou neznámých lidí. Co nám chybí, je více pokory a více sebevědomí. Více pokory k práci lidí,“ řekl Kubera a pokračoval: „Neznám jinou zemi, kde by si houslový virtuóz či chirurg postavili sami dům.“

Předseda Senátu zkritizoval přezíravý postoj k manuální práci i ekonomy, kteří tvrdí, že učňovské obory nemají budoucnost, a obecnou dehonestaci kuřáků, ke které „pomohl“ i zákaz kouření v restauracích.

V projevu se pozastavil nad přílišnými regulacemi a zasahováním státu do životů občanů. Český stát podle předsedy Senátu Kubery považuje své občany za služebníky, jimž svoboda protéká mezi prsty, aniž si to uvědomují.

„Stát nás považuje za služebníky, zdánlivě se o nás stará od narození až do smrti. Polovinu roku pracujeme pro stát, aby nám pak zejména před volbami něco vrátil. A když má málo, tak si půjčí,” řekl. Některým lidem, kteří by byli nejraději, aby žil jejich život někdo za ně, a oni by ho zpovzdálí jen pozorovali, takový stav podle něj vyhovuje.

„Sociální sítě jsou plné zloby a nenávisti. Dokonce i štědrovečerní pohádka vyvolává vlny nenávisti. Samostatnou kapitolou je chování lidí v davu, třeba na fotbale,“ pokračoval Kubera. „Nejsme horší, než jiné národy. To je někteří nám chtějí namluvit, že korupce je větší než jinde,“ dodal.

Rýpl si také do aktivistů, kteří propagují generovou rovnost. „Máme brát jako fakt, že mezi muži a ženami není žádný rozdíl. Jeden je však zásadní. Ženy jsou mnohem krásnější než muži. Muž a žena a rodina v pravém slova smyslu ční nad vším jako Mont Everest,“ prohlásil.

Zkritizoval oslavy stého výročí vzniku Československa, které podle něj zkalilo chování některých demonstrantů, kteří vyhodili květiny prezidenta Miloše Zemana a představitelů vlády Andreje Babiše (ANO) do koše. „Skoro se bojí, co se bude dít letos při kulatém výročí,“ řekl Kubera.

„Chovejme se k ostatním lidem tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám. Hledejme to, co nás spojuje, i když jen to někdy těžké. Žijme podle hesla 'žít a nechat žít' a s vědomím, že slušnost není slabost,” řekl Kubera.

Obnovuje tradici



Předseda Senátu se rozhodl obnovit tradici novoročních projevů. Projev na Nový rok pronášeli doposud především prezidenti. Současná hlava státu Miloš Zeman ale zavedenou tradici přerušil, když přešel k vánočnímu poselství.

Zvyk promluvit na Nový rok zahájil první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Ve 30. letech minulého století ale přešel k vánočním poselstvím.

Několik let po druhé světové válce vystupovali se svými promluvami na Nový rok předsedové vlád. K novoročnímu termínu prezidentských projevů se vrátil Klement Gottwald. Dodržovali ji i prezidenti po revoluci v listopadu 1989. Poslední novoroční prezidentský projev v Česku pronesl v roce 2013 Zemanův předchůdce Václav Klaus.

Nynější hlava státu Miloš Zeman pronáší vánoční poselství, které pronáší tradičně o druhém vánočním svátku.