Zeman v předchozích projevech často chválil ekonomické úspěchy země, vyzdvihoval rozvíjení ekonomické spolupráce s Čínou, ale také obhajoval své kontroverzní kroky - jako bylo kupříkladu jmenování dvou vlád bez podpory ve Sněmovně či jmenování Andreje Babiše do vlády bez lustračního osvědčení. Byl také kritický - ke krokům vlády, vůči svým názorovým odpůrcům či vůči médiím.

Rok 2013

Zeman – který na začátku téhož roku poprvé zvítězil v prezidentské volbě - uvedl, že prezident republiky má povinnost složit účty všem občanům. Vyjmenoval pět slibů, které dal: 1) Že nebude vyhlašovat amnestii a že nebude udělovat milosti, s výjimkou případů nevyléčitelně nemocných, kteří se nedopustili závažného trestného činu; 2) Slib týkající se zlepšení vztahů České republiky s institucemi Evropské unie; 3) Závazek stabilizovat Ústavní soud 4) Závazek dávat část platu na splácení státního dluhu; 5) Závazek, že se pokusí, že se pokusí „spíše sjednocovat než rozdělovat“. Obhajoval také svůj krok jmenovat proti vůli Sněmovny vládu Jiřího Rusnoka na cestě k předčasným volbám a popřál poslancům v těchto volbách zvoleným úspěch. Lidem pak popřál zdraví, štěstí, životní pohodu a také život naplněný užitečnými skutky. [celá zpráva]

Rok 2014

Zeman se vrací ke jmenování Sobotkovy vlády ze začátku roku a k její práci. Zmiňuje své rozhodnutí jmenovat Andreje Babiše (ANO) ministrem bez lustračního osvědčení i kroky vlády, která podle něj dala lidem naději. Kritizuje ji však také, podle něj státní správu místo odpolitizování jen dále zpolitizovala. Připomíná svou návštěvu Číny – s uspokojením tvrdí, že se mu podařilo dosáhnout „rozšíření našich odbytových možností“ a že se začínají uskutečňovat první přímé čínské investice v České republice. Uvádí, že nikdy nebude souhlasit s tím, aby se za symbol boje za lidská práva vydávala „pornografická skupinka s vulgárním názvem“, což byla narážka na v Rusku pronásledovanou punkovou skupinu Pussy Riot, o níž mluvil téhož roku v Českém rozhlasu. Na adresu svých kritiků uvedl, že nikdy nebude ustupovat řvoucímu davu. Lidem pak popřál do budoucna zajímavou práci, ze které budou mít radost. [celá zpráva]

Rok 2015

Zeman si pochvaluje růst ekonomiky a chválí českou vládu za její hospodářskou politiku. Zmiňuje zvýšení průměrné mzdy či nízkou nezaměstnanost. Mluví také o své vizi pro Českou republiku, kterou je skandinávský model sociálního státu. Vyzdvihuje ekonomickou diplomacii a zlepšení ekonomických vztahů s Čínou. O migrační krizi mluví jako o temné skvrně v zahraniční politice, je přesvědčen, že se jedná o organizovanou invazi a ne o spontánní pohyb uprchlíků. Vymezuje se vůči těm, kteří se zastávají migrantů a mluví při tom o soucitu a solidaritě. Na závěr uvedl, že „tahle země není a ani nemůže být pro všechny“. [celá zpráva]

Rok 2016

Zeman chválí obecně vývoj ekonomiky a nízkou nezaměstnanost. Kritizuje naopak objem veřejných investic či „nesmyslné“ dotace např. na solární elektrárny či sociální dávky pro ty, kteří odmítají nabízenou práci. Vrací se k rozmíškám v koalici, ke krajským volbám či hlasování o brexitu, z něhož je prý smutný, protože podle něj oslabuje Velkou Británii i Evropskou unii. Zmiňuje ekonomickou diplomacii a vztahy s Čínou včetně návštěvy čínského prezidenta v ČR. Zmiňuje mezinárodní terorismus a tvrdí, že „dnes už téměř nikdo nepochybuje o souvislosti mezi migrační vlnou a teroristickými útoky“. Staví se proti přijímání migrantů. Vyslovuje se proti cenzuře internetu s výjimkou pornografie. Vyslovuje potěšení nad vítězstvím Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. Lidem popřál, aby se na sebe někdy dokázali usmát a aby si navzdory různým názorům dokázali naslouchat. [celá zpráva]

Rok 2017

Zeman - v té době bojující o obhajobu prezidentského mandátu - zmiňuje příznivé ekonomické ukazatele, jako je nízká míra nezaměstnanosti, míra chudoby, ekonomický růst, ale je také kritický. Ekonomický růst by měl být podle něj doprovázen růstem investic, růst HDP zase růstem životní úrovně. K zahraniční politice uvádí, že by se ČR v EU a NATO měla chovat jako energický a sebevědomý partner. Odmítá migrační kvóty. Reflektuje výsledek parlamentních voleb – zmiňuje slabý výsledek ČSSD a lidovců. Obhajuje svůj krok jmenovat první Babišovu vládu bez vyjednané důvěry tím, že by pak mohla vládnout Sobotkova vláda v demisi, „a to si snad proboha nikdo nepřeje“. Se zaťatou pěstí odmítá, že by vypsal předčasné volby. Uvedl, že BIS vydala prohlášení, kde konstatuje, že k žádnému ovlivnění voleb zahraničními rozvědkami nedošlo (BIS uvedla, že nemá informace o nezákonném ovlivňování, ale konstatovala také, že rizika dezinformačních kampaní existují vždy – pozn. red.). Vyzval, aby byli lidé sebevědomí a nedali se manipulovat zahraničními rozvědkami nebo českým tiskem, Českou televizí a dalšími médii. Připil na „vítězství zdravého rozumu, na úspěch České republiky a na úspěch nás všech“. [celá zpráva]

Zemanovi předchůdci pronášeli projev na Nový rok, navázat na ně chtějí v první den roku 2019 předsedové Senátu Jaroslav Kubera (ODS) a Sněmovny Radek Vondráček (ANO).