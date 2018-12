Barbora Zpěváčková, Novinky

Andrej Babiš v rozhovoru pro idnes.cz řekl, že jste příliš měkký a měl byste přitvrdit, jinak můžete přijít o místo ve vládě. Co na to říkáte?



Nejsem měkký, mám prostě jiný manažerský styl, než má pan premiér. Nechci být klonem Andreje Babiše. Nejsem na rozdíl on něho přesvědčený, že dobrých výsledku dosáhnete tím, že budete na lidi řvát a říkat jim, že jsou neschopní úředníci, ale že se jich zastanete a potom jim soukromě řeknete, co chcete a jak chcete, aby pracovali. A to člověk nemusí křičet na jednání nebo v médiích.

Premiér podle vás dosahuje výsledků tím, že na lidi řve?



To jsem nechtěl říct. Chtěl jsem říct, že mám jiný styl než on. Zdálo se mi dobré, že jsou ve vládě lidi, kteří jsou typu akčního Babiše, ale také klidného Ťoka. Nebudu se stylizovat do polohy, ve které nejsem.

Berete to tak, že vás premiér nepodržel? Přemýšlíte, že byste odešel z vlády?



Přijde mi nevhodné, když premiér pronáší výroky typu „Ťokovi nemůžete věřit“. Buď mám někoho v týmu, s kým chci pracovat, nebo ho tam nemám a nepracuji s ním. Netuším, proč má teď potřebu říkat, že Ťok je slabý. To mi přijde naprosto nevhodné.

Nemohl jste vyřešit problém ohledně D1 dřív, kdybyste přitvrdil?



Kdybych měl porušovat zákony, tak jsem tu firmu mohl vyhodit dřív. Ale já je porušovat nemohu. Ta firma dostala první termín, ve kterém měla skončit, neskončila. Dostala druhý termín, a jelikož neskončila, tak teprve pak jsem mohl odstoupit od smlouvy. Nemohu říct: mám pocit, že to nezvládnete, běžte pryč. To by potom daňový poplatník zaplatil za takové machrovské chování a pak byste se mě všichni ptali, kdo to zaplatí.

A co billboardy u dálnic? Ty měly zmizet už před 15 měsíci a ministerstvo to není za takovou dobu schopné zařídit.



Já ani pan premiér jsme nebyli ve Sněmovně, když se ten zákon přijímal. Má hodně přechodných ustanovení a problémů. Udělali jsme všechno, co jsme měli. Jestli mi někdo říká, že jsem měl být chlap, vzít na sebe to riziko a jít to tam uřezat, to by možná přitáhlo pozornost médií, ale nic nevyřešilo. Z těch tří tisíc, které měly zmizet, jich zbývá 400. Ty se postupně odstraňují. Některé billboardy tam podle přechodných ustanovení mohou zůstat.

Společnost A.C.E. Media odmítá billboardy odstranit a pořád na nich vydělává. Je to v pořádku? Když jsme se vás na to ptali dříve, ani jste neodpověděl na dotaz.



To, jestli na nich vydělává, je záležitost právních kroků, které uděláme. Když na tom A.C.E. Media vydělává, mám proti nim postupovat v nesouladu se zákonem a odstranit je, abych jim pomohl ještě k vyššímu výdělku?

Nejsem ministr a nemůžu za vás rozhodovat. Jen se ptám, co konkrétního ministerstvo podniká a proč není schopné za 15 měsíců donutit majitele ty billbobardy odstranit?



Konkrétně A.C.E. Media třikrát změnili adresu, teď mají doručovací adresu v USA. Musíme jim dát opatrovníka, který to za ně bude řešit. Využívají všech možností zákona, aby nebyli dosažitelní.