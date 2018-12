Renáta Bohuslavová, Novinky

„Pokud budou zdarma obědy pro děti, tak budu prosazovat, aby byly obědy zdarma i pro seniory. A to myslím vážně. To není vtip,” řekl Novinkám Jaroslav Kubera a dodal, že tím reaguje na hloupý návrh, se kterým přichází ČSSD.

„Bylo to kontrování té hlouposti. Doufám, že nenastane ani to A. Teprve kdyby nastalo A, tak bych bojoval o B. Rozumím, že děti jsou budoucnost národa, ale senioři už mají něco za sebou, a jsou tak trochu opomíjení,” doplnil Kubera a rozvedl tak svou myšlenku, se kterou přišel ve čtvrtek v TV Barrandov.

Doplnil, že by se osobně snažil připravit pozměňovací návrh k zákonu, který s obědy pro děti zdarma přijde. Nejdříve by se snažil přesvědčit poslance ODS, pokud by to nevyšlo, tak by sám předložil senátní pozměňovací návrh. Pokud by ho Senát schválil, tak by se zákon vrátil zpět do Sněmovny.

Maláčová: Situace seniorů je nelehká



Za čistě spekulativní nápad to označila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). „Nejdříve se podíváme, jak by dopadly obědy do škol a pak se pojďme zamyslet nad obědy pro seniory. Ale myslím, že má pravdu v tom, že i situace českých seniorů je nelehká,” reagovala na Kuberův návrh pro Novinky Maláčová.

S myšlenkou obědů zdarma pro děti základních škol přišel i premiér Andrej Babiš (ANO). ČSSD se ale nápadu chytla a má už podle poslankyně Kateřiny Valachové takový návrh zákona připravený.

Návrh na zavedení bezplatných obědů v mateřských školkách a na prvním stupni základních škol pro všechny děti už má číslo sněmovního tisku. Pokračujeme v plnění programu. Zveřejnil(a) Kateřina Valachová dne Pondělí 10. prosinec 2018

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová dokonce minulý týden uvedla, že peníze na takové výdaje by se mohly najít třeba vyšším zdaněním nadnárodních společností, jako jsou banky a operátoři. [celá zpráva]

S návrhem na obědy zdarma jak pro předškoláky, tak i pro školáky ale nesouhlasí ministr školství Robert Plaga (ANO). Uvedl, že není pro plošnou variantu. [celá zpráva]

Bezplatně? Zaplatí to někdo jiný



A za populistický návrh to označuje i řada opozičních politiků. „Je možné, že jsou určité věci bezplatně. To však pouze znamená, že je zaplatí někdo jiný. TOP 09 není v žádném případě proti adresné pomoci dětem, jejichž rodičům na obědy nezbývá. Takové projekty už fungují asi pět let a velmi je vítáme a podporujeme,” reagovala například místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Jaroslav Kubera dodává, že pokud se situace vyhodnotí, zjistí se, že dětí, které obědy zdarma opravdu potřebují, tolik není.

„Všichni, kteří jsou v té situaci, tak mají poměrně bohaté sociální dávky, takže na obědy mají. To, že to jejich rodiče nedají na obědy, ale prohulí to a propijí, to je jiný příběh,” doplnil Novinkám.