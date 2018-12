zpe, Novinky

„O všech aktivitách informujeme naše adresáty. Řídí nás vláda a kontroluje sněmovní komise pro kontrolu BIS a výbor pro bezpečnost. Všechny tři orgány nám vyslovily v poslední době jednomyslně poděkování za službu pro ČR,” uvedla rozvědka na Twitteru.

Na přímý dotaz mluvčí služby Ladislav Šticha víc reakci na prezidentova slova rozvádět nechtěl. „Na sociálních sítích se už objevila spousta jednoznačných informací, už necítíme potřebu, proč bychom se k tomu měli vyjadřovat,” řekl Novinkám mluvčí BIS.

BIS ve veřejné části své výroční zprávy upozornila, že Rusko při své zpravodajské činnosti v Česku těží z velké diplomatické mise v Praze i lehkovážného přístupu politiků a státních zaměstnanců k interním informacím. Rusko se podle kontrarozvědky v ČR orientuje na vlivové operace a vědomé i nevědomé vytěžování českých zdrojů. [celá zpráva]

BIS má za sebou úspěšné období. O všech aktivitách informujeme naše adresáty. Řídí nás vláda a kontroluje sněmovní komise pro kontrolu BIS a výbor pro bezpečnost. Všechny tři orgány nám vyslovily v poslední době jednomyslně poděkování za službu pro ČR. pic.twitter.com/Ms2IPXZPjj — BIS (@biscz) 7. prosince 2018

Podle Zemana ale ve výročních zprávách nejsou žádné důkazy o konkrétních ruských nebo čínských špionech v Česku. BIS podle něj na nebezpečí upozorňuje opakovaně, a zatím žádného takového špiona neodhalila.

BIS označil prezident v rozhovoru pro TV Barrandov za čučkaře a jejich zprávu za plácání. Uvedl, že když po BIS chtěl, aby monitorovala islámské teroristy, tvrdila mu, že muslimové v ČR jsou mírumilovní. Posléze byl pražský imám obviněn z podpory a financování terorismu.

„Ta informace není pravdivá, ale komentovat to nechceme. Řada novinářů dokázala v otevřených zdrojích takové informace, které vyvrátily 99 procent toho, co říká pan prezident,” doplnil Šticha.

Na stranu BIS se postavil i europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Uvedl, že BIS je podle izraelských tajných služeb třetí nejefektivnější služba v EU, podle USA pátá nejlepší v Evropě.

Jen pro info prezident #zeman.Ti #cučkaři jsou podle izraelských tajných služeb třetí nejefektivnější služba v EU. A podle Američanů patří dlouhodobě @biscz a UZSI mezi 5 nejlepších služeb v Evropě. Možná to chce méně chodit pařit na ruskou ambasádu a více mluvit se spojenci 😉 — Tomáš Zdechovský MEP (@TomZdechovskyEP) 7. prosince 2018

Zeman upozornil, že čte i neveřejnou část těchto zpráv, v níž by očekával konkrétní důkazy. „Doufám, že neprozrazuji žádné jiné státní tajemství, než je tajemství o neschopnosti BIS, když vám řeknu, že za těch šest let není žádný konkrétní údaj o tom, že by se podařilo odhalit byť jednoho jediného, ať už ruského, nebo čínského, špiona,” řekl prezident.