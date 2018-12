Jiří Mach, Právo

Nejprve překvapil premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli, když připustil, že by se mohly proplácet obědy všem žákům ZŠ a ve školkách poslední rok před ukončením docházky. Opatření by mělo vyjít na zhruba šest miliard pro milion dětí.

Jako hotovou věc to zase včera představila exministryně školství a poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD), která svou novelu už předložila Sněmovně. Podle jejího návrhu by měly mít nárok na obědy zdarma všechny děti ve školkách a žáci prvního stupně ZŠ, což by se podle jejích propočtů týkalo necelého milionu dětí a vyšlo by to na 5,4 miliardy korun i s inflací.

Naše návrhy se liší zejména v tom, že náš návrh už existuje Kateřina Valachová

„Naše návrhy se liší zejména v tom, že náš návrh už existuje a poslanci ho mají,“ řekla ironicky Valachová.

„Jde o rovnost šancí v přístupu dětí ke vzdělání, dostupnost předškolního vzdělávání, ale také o snížení reálných nákladů rodiny. I tam, kde na obědy mají, mohou prostředky přesunout ve prospěch volnočasových aktivit dětí,“ popsala Právu.

Podle předloženého tisku by rodiny s ohledem na stavy v minulém školním roce ušetřily třeba i 7750 korun za školní rok. Na obědy ve školkách se doplácí 35 korun, v ZŠ 25 korun.

Cameron švindloval?

Valachová o proplácení obědů usiluje už několik let i z pozice ministryně školství, ale podle ní její podněty zavrhoval ministr financí předchozí vlády Babiš. Návrh, který zadal premiér ke zpracování ministerstvu školství, počítá s proplácením obědů všem žákům ZŠ a dětem v posledním ročníku školek. Propočet zahrnuje i zvýšené nároky na kuchařky, protože by se výdej obědů mohl zvýšit až o pětinu. „Ministerstvo školství zpracuje několik variant realizace a budeme se o nich v rámci koalice dále bavit,“ sdělila Právu mluvčí Aneta Lednová.

Valachová však argumentuje, že při nedostatku stravy a sociální interakce trpí zejména malé děti, zatímco na druhém stupni žáci školní stravování moc nevyužívají a hrozí plýtvání prostředků. Uvedla to s odkazem na Asociace školních jídelen.

Ministerstvo školství a ministerstvo práce a sociálních věcí už zhruba tři roky poskytují dotace na školní obědy dětem, jejichž rodiče na to nemají peníze. Ukázalo se, že se dětem nejen zlepšil prospěch, ale i jejich postavení v kolektivu.

Návrhy nadzdvihly opozici. „Obědy zdarma? To znamená, že producenti dodají do škol suroviny zdarma a kuchaři se vzdají mzdy a uvaří obědy pro děti bez nároku na odměnu? Nebo jde o další socialistický švindl v řadě ve stylu vytaháme daněmi více peněz od lidí a pak za jejich peníze budeme dělat ‚mecenáše‘?“ pohoršoval se na sítích ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

Valachová opáčila: „Tak ‚socialistický švindl‘ tvrdí ‚expert‘ ODS Jan Skopeček? Premiér David Cameron z britské Konzervativní strany (úplné semeniště komunistů) zavedl obědy zdarma na anglických školách pro děti od 4 do 7 let v roce 2014.“

Zlobí se i místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Když slyším o nových plánech vlády ohledně obědů pro děti na základních školách, mám chuť navrhnout zákon s jednou jedinou větou: ‚Nic není zdarma‘. Je možné, že jsou určité věci bezplatně. To však pouze znamená, že je zaplatí někdo jiný,“ uvedla.