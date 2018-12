zpe, kab, Novinky, Právo

Zatímco Schillerová mluvila o rozpočtu, před řečnický pultík přišli dva muži a rozvinuli transparent. Před ministryní a poslanci stáli asi půl minuty. Politici bez ohledu na to pokračovali ve svých projevech.

Muži jsou ze skupiny Proč? Proto! a požadují demisi premiéra Andreje Babiše (ANO). Kromě trestního stíhání jim vadí střet zájmů.

„Jde o nenásilný a mírumilovný protest. Bez ohledu na to, že vláda Andreje Babiše obhájila důvěru, nám přijde nepřijatelné, aby na postu premiéra zůstával trestně stíhaný člověk,“ uvedli v tiskovém prohlášení.

Tisková mluvčí hnutí ANO Lucie Kubovičová Novinkám k protestu řekla: „Mají na to právo, mohou vyjadřovat svůj názor.“

Čekali bouřlivější reakci



Protestující se do Sněmovny dostali na novinářské průkazky serveru Open-doors.cz. Překvapilo je, že politici na jejich akci nijak nereagovali.

„Čekali jsme bouřlivější reakci, čekali jsme, že nás pan Faltýnek nebo paní Schillerová vyzvou k sundání transparentu, ale nestalo se, drželi kamennou tvář,“ řekl Právu Tomáš Kozel.

Nevyloučil, že další protest si zopakují. Na tiskové konferenci totiž nepotkali premiéra Andreje Babiše (ANO), kterému transparent věnovali především.

„Na něm to záleží,“ poznamenal Kozel. „Ale počítali jsme s tím, že tu nebude, protože je v Maroku,“ dodal.

Podle ředitele sněmovního tiskového odboru Romana Žambocha by se už v příštích měsících do Sněmovny aktivisté Kozel ani Kucharič dostat neměli. Zpřísnit hodlá tiskový odbor akreditace i pro ostatní novináře. „Budou platit přísnější pravidla pro novináře, kteří budou chtít do Sněmovny,“ uvedl pro Právo Žamboch.