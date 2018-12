Jan Rovenský, Právo

„V tomto domě bylo obchodní oddělení československého velvyslanectví. V prvním a druhém patře byly kanceláře, bydlel jsem ve třetím patře. V kanceláři jsme seděli dva, jeden nestrojírenský delegát, to jsem byl já, zastupoval jsem 15 podniků zahraničního obchodu, a druhý strojírenský, který jich zastupoval asi deset,“ řekl Babiš novinářům.

„Po těch třiceti letech to nepoznávám, ale to centrum a ten ruch je stejný. Největší deviza je to slunce, každé ráno vstát a vidět ho,“ doplnil premiér, který se před domem zdržel asi tři minuty.

Babiš se také stavil u tenisového klubu, dnes zavřeného, kam chodila hrát jeho starší dcera. Premiér zavzpomínal, že bratr tehdejšího krále ji po zápase obdaroval psem.

Přijel s početným doprovodem



Předseda vlády původně zamýšlel podívat se na místa sám, nakonec spolu s ním ale jela celá kolona asi deseti automobilů a dvou mikrobusů. Chvilkové uzavírky způsobily zejména „radost“ místním řidičům, kteří svoji nespokojenost dávali patřičně najevo hlasitým troubením.

Babiš se v Maroku chce zejména zaměřit na ekonomickou diplomacii a na problematiku migrace. Na programu má mimo jiné podpis dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci, účast na vernisáži obrazů či zahájení česko-marockého podnikatelského fóra.