zpe, Novinky

Schodek rozpočtu ve výši 40 miliard už Sněmovna schválila, poslance ale ještě čeká debata nad přesuny peněz v rámci jednotlivých kapitol. Celkem navrhli změny za 30 miliard korun.

Jakub Janda z ODS například navrhl odebrat úřadu vlády sedm milionů korun z peněz na podporu neziskových organizací, které se zabývají rovností žen a mužů. Peníze by přidal na dávky osobám se zdravotním postižením.

Podle Dominika Feriho (TOP 09) by se mělo odebrat pět miliard korun ministerstvu dopravy z peněz na slevy jízdného. Jednu miliardu by dal vysokým školám a zbylé čtyři miliardy na regionální školství. „Sněmovna vyjádřila jasnou vůli více investovat do školství a dle mého názoru se školství nepodporuje slevami na jízdném,“ komentoval Feri.

Kompenzace učitelům



Do školství by se mělo přidat i podle Františka Váchy (TOP 09). Navrhuje přesunout tři miliardy korun ze státního dluhu na platy učitelů. „Vláda slíbila navýšení platů o 15 procent od září. Jednalo se o plané sliby a k navýšení nedošlo a vláda ho odsunula na leden 2019. Navrhuji kompenzovat několikaměsíční výpadek,“ vysvětlil Vácha.

Přidat učitelům chtějí i Starostové a nezávislí. Kromě toho navrhují přidat čtyři miliardy na opravy a výstavby silnic 2. a 3. tříd.

Vláda není schopná ukočírovat výdaje Mikuláš Ferjenčík, poslanec Pirátů

Lidovec Jan Čižinský chce v kapitole ministerstva životního prostředí odebrat 20 milionů korun na kompenzace zemědělcům a dát je na program péče o krajinu. Na stejný účel chce přesunout také 20 milionů korun ze státního dluhu.

Piráti na úterní tiskové konferenci ve Sněmovně kritizovali vysoké výdaje rozpočtu. „Vláda není schopná ukočírovat výdaje a navrhuje schodek v době, kdy by být nemusel. Navrhneme úspory v rámci 11 miliard,” řekl Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

S kritikou nešetřila ani ODS. Podle šéfa občanských demokratů Petra Fialy je navrhovaný rozpočet mdlý, nevýrazný a bez důležitých priorit.

„V jeho návrhu jsme našli zbytečné výdaje v celkové výši 40 miliard korun. Vláda plýtvá penězi,” podotkl Fiala. ODS mimo jiné navrhuje krátit výdaje na aktivní politiku nezaměstnanosti ve výši dvě miliardy korun. „V době, kdy je v zemi rekordně nízká nezaměstnanost, považujeme tyto výdaje za zbytečné,“ zdůraznil Fiala.

Druhé čtení státního rozpočtu na rok 2019 se ve Sněmovně odehraje ve středu. Poslanci budou moci vznést ještě další návrhy.