Marie Königová, Oldřich Danda, Právo

Do Afriky by měla vyrazit příští rok padesátka prostějovských výsadkářů na mezinárodní cvičení speciálních sil Lion 1.

„Toto cvičení bude mimo jiné zaměřeno na záchranu rukojmích na území cizího státu. Speciální síly by do Keni měly odjet příští rok v září a měly by tam cvičit zhruba měsíc,“ řekla Právu mluvčí generálního štábu Magda Dvořáková.

Czech Lion bude největší



Dodala, že nejdůležitějším cvičením pro armádu bude cvičení pod názvem Czech Lion jednotek států V4, tedy Česka, Slovenska, Maďarska a Polska. „Bude to příští rok největší cvičení na území Česka, mělo by přijet okolo pěti set vojáků ze zemí V4 a s nimi okolo padesáti kusů těžké techniky,“ podotkla Dvořáková.

Cvičení proběhne na podzim ve vojenském prostoru Libavá a za českou armádu se ho zúčastní 7. mechanizovaná brigáda. Pro rok 2019 plánuje ministerstvo obrany celkově účast na 145 cvičeních v zahraničí, což je o tři víc než letos.

V Česku to bude 62 akcí, což je o sedm méně než v tomto roce. „Cvičení je pro vojáky základní prověrkou individuálních i týmových schopností,“ řekl Právu mluvčí resortu Jan Pejšek. Podle něho účast na cvičeních v roce 2019 vyjde zhruba na 140 milionů korun.

Podle předsedkyně výboru pro obranu Jany Černochové (ODS) není účast ČR v NATO myslitelná bez společné přípravy s příslušníky spojeneckých armád. „Účast našich vojáků na těchto cvičeních má význam jednak pro naše zapojení do společných akcí či operací, ale také význam obecný, kdy naši vojáci získávají nové zkušenosti a znalosti,“ řekla Právu.

Na výcvik létání v menších výškách a na použití ostré munice při ničení vzdušných cílů na krátkou vzdálenost bude zaměřeno jarní cvičení na severu Evropy. Jeho cílem je příprava na zapojení do ochrany vzdušného prostoru v Pobaltí. Cvičení ve Švédsku se zúčastní 70 českých vojáků se čtyřmi gripeny a třemi bitevníky L-159.

Třikrát do Polska



Třikrát pojedou čeští vojáci příští rok do Polska. Např. v létě by mělo 400 vojáků cvičit s Poláky na to, až v roce 2020 budou držet pohotovost v rámci sil rychlé reakce NATO.

Na výcvik posádek vrtulníků pro lety ve složitých podmínkách bude cílit akce ve Francii, které se zúčastní 65 českých vojáků. Cvičení je součástí přípravy k nasazení v Afghánistánu.