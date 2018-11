Novinky

Petříček nedávno snížil úroveň několika českých ambasád. Z těch, které jsou pro Česko klíčové vyřadil například Itálii nebo Maďarsko. To Zemanovi vadí. „Petříček je buď nezkušený nebo mu radí Poche (europoslanec Miroslav Poche pozn. red.), který v europarlamentu hlasoval proti Maďarsku. Obojí je samozřejmě špatně, my bychom prostě potřebovali profesionálního ministra zahraničí,“ řekl Zeman.

Doplnil, že se Orbánovi, který v pátek přijede do ČR na návštěvu, za toto rozhodnutí omluví a ostatním činitelům navrhne, aby toto rozhodnutí bylo zrušeno.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Když tam nemáte profesionála, (ale člověka) který dělá hrubé chyby, který nezná význam Itálie v Evropské Unii, nezná význam Maďarska ve Visegrádské čtyřce, tak musím jen zakroutit hlavou, usmát se a politovat ministerstvo zahraničí,“ řekl prezident.

Následně řekl, že se nechce zabývat Petříčkem déle, než odpovídá jeho „celkem minimálnímu významu.“

Kromě Itálie a Maďarska byly ze seznamu ambasád nejvyšší důležitosti vyřazeny i Turecko a Ukrajina. To Zemanovi nevadí. Upozornil na to, že Petříček seznam nejdůležitějších ambasád upravil, aniž by to konzultoval s ním nebo premiérem.

Nechtějte po mě, abych řešil zvířata

Zeman v rozhovoru také odmítl, že by měl pro Česko vyjednávat chov pand v zoo. „Nechtějte opd prezidenta, aby se zabýval každou maličkostí,” řekl.

"Samozřejmě, že bych se rád přimluvil, pokud by toto jednání bylo neúspěšné, ale pokud vím, on (ředitel pražské zoo Miroslav Bobek pozn, red.) ani nejednal," řekl prezident. Podle něj to, že Bobek téma nyní vytáhl, souvisí s tím, že nové vedení pražského magistrátu není novému areálu pro pandy příliš nakloněno.

Bobek tvrdí, že požádat o pandy musí hlava státu. "Prezident Zeman svůj čínský protějšek o pandy velké nepožádal a pro Českou republiku je nezískal. To jsou bohužel politické kroky, které nejsme schopni ovlivnit a bez nichž získání pand nepřipadá v úvahu," uvedl Bobek na facebooku