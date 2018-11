Barbora Zpěváčková, Novinky

V projevu ve Sněmovně jste řekl Andreji Babišovi, ať se směje, že má tři roky, než ho porazíte ve volbách. Kde berete tu jistotu?

Žádnou jistotu samozřejmě nemáme. Ale neměli jsme ji, ani když jsme kandidovali v Praze. Uspěli jsme a máme primátora. Nicméně věděli jsme, že děláme dobrou práci a že je velká poptávka po tom, aby starou garnituru nahradil někdo, kdo není zapojený do zaběhlých vazeb.

Dá se Praha srovnávat s celou republikou a sněmovními volbami?

Popravdě si myslím, že Praha je jediná samospráva, která se vůbec dá srovnávat s celostátní úrovní. Kdo uspěje v Praze, tak ukáže, že to zvládne i na celostátní úrovni.

Neděláme politiku jogurtového typu, že se to dělá jako reklama na jogurt

Podle posledních průzkumů máte zhruba o polovinu méně hlasů než ANO. Jak je chcete porazit?

Děláme poctivou mravenčí práci. Když jsem byl v Praze na magistrátu, dostali jsme se tam s pěti procenty. Po třech letech jsme měli sedmnáct procent. Lidé viděli, že jsme nešli nikomu na ruku. Ve sněmovních volbách jsme měli 10 procent, teď máme v průzkumech patnáct. Každý rok rosteme o pět procent. Když vytrváme v té mravenčí práci, tak se tam dostaneme a toho Babiše prostě porazíme.

Neuděláme to za rok, jako to udělal Babiš, že si nakoupí billboardy a udělá kampaň po celé republice. Nemáme za sebou kolos s 80 miliardami a neděláme politiku jogurtového typu, že se to dělá jako reklama na jogurt nebo na prací prášek. Nabízíme lidi, kteří nemají vazby a něco umí.

Přál bych si, aby se k tomu pan premiér postavil chlapsky a nechal vládnout někoho, kdo nemá milion kostlivců ve skříni

Jsou podle vás ve hře předčasné volby, jak o tom mluví ČSSD i ODS?

Je to dost zcestné. Důležité je, kdo by byl schopen zformovat koaliční vládu. Máme indicie, které svědčí o tom, že by nyní předčasné volby vedly ke vzniku stejné koalice. Není to aktuální otázka. Ale přál bych si, aby se k tomu pan premiér postavil chlapsky a nechal vládnout někoho, kdo nemá milion kostlivců ve skříni. Jenže už nám sdělil, že to nikdy neudělá.

Jak hodnotíte vysvětlení Andreje Babiše ohledně cesty jeho syna na Krym?

Andreji Babišovi věřím relativně zřídkakdy. Vždy, když lže, tak obviní jiné, že lžou. Když manipuluje veřejnost přes média, tak obviňuje ostatní, že manipulují veřejnost přes zkorumpovaná média. Netroufnu si to hodnotit, ale důvěryhodně to na mě nepůsobí. To, na co všichni čekáme, je, aby policie dělala svoji práci a zařídila na základě spolupráce se švýcarskými orgány potřebné úkony v zahraničí.

Při hlasování o nedůvěře vládě jste vystoupil s velmi kritickým projevem. Andrej Babiš poté prohlásil, že Piráti museli být pod vlivem drog. Co na to říkáte?

Uvedl jsem celou řadu věcných argumentů. To, jak na to Andrej Babiš reagoval, je neuvěřitelně odporné a buranské. Zcela to vypovídá o jeho stylu.

Argumentoval jste tím, že na některých ministerstvech je ANO pět let a nic moc se nezměnilo. Co konkrétně mohlo být podle vás jinak?

Například stavební řízení. Když chce člověk postavit dům, musí čekat strašně dlouho na stavební povolení. Ministři za ANO, kteří sedí na ministerstvu pro místní rozvoj pět let, mohli připravit změny, které by vedly ke zrychlení stavebního řízení. Mělo by se to změnit tak, aby se vše dalo vyřídit na jednom místě. Dnes ten spis musí oběhnout až 40 různých úřadů. Druhá změna je, aby to probíhalo digitálně. Digitalizace ale vůbec nefunguje.

Jedním z problémů české státní správy je megalomanství

Premiér na vaše výtky ohledně pomalé digitalizace často reaguje slovy, že jen kritizujete, ale nic jste nepředvedli, že byste se mohli zapojit a vládě pomoct. Proč to neuděláte?

My pomáháme. Řekli jsme, že budeme konstruktivní opozicí a že se zapojíme, aby se věci posunuly. Těch projektů je celá řada. Předložili jsme konkrétní návrhy, například zavedení elektronického spisu od roku 2021. Bohužel ministerstvo vnitra se postavilo proti, že chtějí nejprve zpracovat analýzu. Takže další půlrok si budou zpracovávat analýzu a pak přijdou se stejným návrhem. Jedním z problémů české státní správy vedle resortismu je megalomanství. Vezme se jednoduchý problém a řeší se tím, že se udělá nějaká koncepce, na ní se nabalují různé připomínky, až to nabobtná na zcela neřiditelný projekt.

Dále jsme iniciovali, aby se sešly poslanecké kluby k návrhu zákona o právu na digitální službu. Ten zákon je připravený, připravila ho ICT unie (sdružení firem z oblasti elektronické komunikace a informačních technologií - pozn. red.), my tam dodali nějaké návrhy. Jde to formou poslaneckého návrhu, protože vláda od toho dala ruce pryč.

Zdá se, že lidé tu kritiku, kterou jste přednesl, u voleb nezohledňují.

Zohledňují to. Problém spočívá v tom, že Andrej Babiš a ANO jsou političtí cestovatelé. Nejdřív se tváří, že jsou pravicové hnutí. Získali část pravicových voličů, pak je zklamali. Našli si levicový elektorát. Teď ta poslední éra jejich existence je zaměřena na tradiční elektorát SPD, KSČM a autoritativní způsob přemýšlení a vládnutí.

Podle vás je ANO v poslední éře?

Andrej Babiš už zklamal pravicové voliče, zklamal levicové voliče a teď se přiklání k lidem, kteří vidí řešení nikoliv ve vzdělávání a lidské svobodě, ale spíše v tom autoritativním vůdci. Neumím si představit, kam by měl dál ustupovat. Ale je pravda, že nemám takovou fantazii jako marketéři Andreje Babiše.