Renáta Bohuslavová, Novinky

„Dovolil bych si nazvat hlavní problém této koalice, že má komunistický styl vládnutí. Pan premiér má trochu rétorický styl Milouše Jakeše,” pustil se do Babiše Michálek s odkazem na bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ.

Vláda podle něj nemá žádné hmatatelné výsledky a své programové prohlášení neplní tak, jak slíbila. Ve své kritice se zaměřil na otázky byrokracie, boje proti korupci, digitalizace, dopravy i dostupného bydlení a připomněl, že právě tyto oblasti hnutí ANO spravuje ve vládě již pět let.

„Jakým způsobem se plní programové prohlášení vlády, tak to vypadá, jako když se plnil plán během komunistického režimu a předstíralo se, že se plní na 120 procent,” pokračoval v ostré kritice vlády Michálek.

Byli snad pod vlivem drog? ptal se Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) na Michálkova slova reagoval na tiskové konferenci po skončení schůze, na níž se opozici nepodařilo Babišově vládě vyjádřit nedůvěru.

„Dnes šlo hlavně o to, aby opozice mohla urážet a ponižovat. Vynikali v tom hlavně Piráti, některá ta vystoupení musela být pod vlivem drog, bylo to nechutné,” prohlásil Babiš.

Michálek ve svém projevu podle svých slov vycházel z dokumentu „výsledky vlády pro rok 2017” dostupného na stránkách vlády. „Pokud se podíváte na výsledky vlády, tak celá řada tzv. výsledků jsou nedodělky nebo přerozdělování peněz,” nešetřil ministry Michálek.

Připomněl také, že přidávat důchodcům by v době ekonomického růstu mělo být samozřejmé. „To by snad měla být samozřejmost, že když se zvyšuje prosperita, tak se zvyšují důchody a minimální mzda. To by nemělo být něco, čím se vláda chlubí,” pokračoval ve výčtu bodů Michálek. Právě to, že vláda přidala důchodcům 900 korun, premiér často připomíná.

Schillerová: Vztahy byly dosud korektní



Dále podle něj ministerstvo financí slíbilo digitální rozpočet nebo digitalizaci ve výběru daní, což údajně neplní.

V tomto ohledu na Michálka zareagovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO). „Považovala jsem naše vztahy doteď za korektní. To, co jste předvedl, ale korektní nebylo. Naprosto neseriózně využije v interpretaci, která se nezakládá na pravdě. To není žádný podrobný materiál, ze kterého vyplývá, co vše je na úkolech vypracováno,” reagovala na Michálka Schillerová s tím, že její absolutní priorita je digitální projekt online finančního úřadu.

Michálek: Digitalizace není selfie

Digitalizace podle Michálka není ani to, že si premiér Babiš udělá selfie s estonským premiérem. „Další příklad skvělých výsledků vlády je, že pan premiér uspořádal tiskovou konferenci s estonským premiérem a vyfotili se spolu. No není to úžasným výsledkem v oblasti digitalizaci, vyfotit se s ním? Pan premiér mu jistě ukázal svůj slavný papírový diář jakožto pět let úspěchů v oblasti digitalizace,” pokračoval Michálek.

Michálek připomněl i to, že premiér, který je podle něj ve střetu zájmů a čelí obvinění, sám vede radu vlády pro boj proti korupci. Ukázal graf, jímž se snažil demonstrovat, že Babišova bývalá firma - koncern Agrofert (nyní ve svěřenském fondu) od roku 2011, kdy měly být dotace 600 miliónů, je do roku 2017 zvýšil až na dvě miliardy korun.

„Tím se premiér obohacuje na úkor daňových poplatníků. To je naprostý výsměch boje proti korupci,” řekl Michálek.

Smějte se, máte na to tři roky, vzkázal Michálek



Na závěr své řeči reagoval Michálek na Babišovo dopolední vystoupení, kde uvedl, že nikdy neodstoupí a že ho strany musí porazit ve volbách. [celá zpráva]

„Řekl jste, že neodstoupíte a že vás budeme muset porazit ve volbách. My tuto výzvu přijímáme. Před třemi roky jsem říkal primátorce Krnáčové, že ji porazíme ve volbách, smála se. A já vám přeju, užijte si to, smějte se, máte na to maximálně tři roky,” zakončil svou řeč Michálek, a odkázal tak na volební výsledek v Praze, kdy Piráti skončili druzí za ODS a hnutí ANO se umístilo až na pátém místě.

Výsledek voleb do zastupitelstva v Praze

FOTO: David Ryneš, Novinky

Není to první ostrý výstup Michálka proti Babišovi. Již v minulosti Michálek několikrát takto vystoupil a Babiš ho poté označil za Kalouska juniora. [celá zpráva]