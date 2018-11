ren, Novinky

„Za této situace nemám důvod odstupovat. Musíte mě odvolat, nebo nás zkuste porazit ve svobodných demokratických volbách. Potom to bude jasné. Jinak, než na základě většiny našich občanů, se mě prostě nezbavíte,” prohlásil Andrej Babiš na před poslanci.

„Na základě lživé a neetické reportáže nehodlám rezignovat,” prohlásil Babiš.

Premiér se ve svém více než půlhodinovém projevu hájil před opozicí, která požaduje demisi jeho vlády nebo jeho odchod z čela vlády. Komentoval informace kolem kauzy Čapího hnízda i údajného zavlečení jeho syna na Krym. Řekl například, že nechápe, proč někomu přijde divné, že jeho syn navštívil Ruskem okupovaný Krym. „Že si vyjeli na výlet do Ruska, no a co?” podivil se.

Nejde o osobu Babiše, tvrdí opozice



Podle ODS i lidovců by se premiér mohl klidně jmenovat Vomáčka nebo Novák. Zdůrazňují tím, že nejde o osobu Andreje Babiše, jak to on sám často podává s tím, že se jedná o kampaň s cílem ho zlikvidovat, nýbrž o ochranu pravomocí premiéra České republiky, které jsou tím, že čelí trestnímu stíhání, podle opozice ohroženy.

„Není normální, aby v zemi Evropské unie byl v čele vlády člověk, který je obviněn z trestného činu. Vysílá to negativní signály, jestli je tady opravdu nezávislý a spravedlivý proces. Tato vláda neměla nikdy naši důvěru,“ řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.