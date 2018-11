Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Věříte vysvětlení Andreje Babiše kolem únosu-neúnosu jeho syna na Krym?



Asi není úplně důležité, čemu věřím já. Je potřeba, aby konaly orgány činné v trestním řízení. Policie tu věc už jednou prošetřovala a dospěla k závěru, že se trestný čin nestal.

Druhý den po odvysílání reportáže jsem hovořil s úřadujícím policejním prezidentem, panem generálem Vondráškem, který mě ujistil, že policie pečlivě vyhodnocuje informace, které zazněly v reportáži televize Seznam, a všechny indicie znovu prověřuje. Takže z mého pohledu policie koná, jak má.

Je policie podle vás jako ministra vnitra schopna vyřešit případ zcela nezávisle na vás politicích a nenechat se ovlivňovat?



Mám plnou důvěru v naše bezpečnostní složky a nemám žádné indicie, které by tuto důvěru oslabovaly. Policie koná. Mimochodem mojí prioritou, a s tím jsme také šli do vlády, je ochránit policii před jakýmkoli politickým tlakem. A na tom trvám.

Dobrá, ale znovu se vracíme k tomu, jestli věříte argumentům premiéra, se kterým jste se sešel mezi čtyřma očima a debatoval jste s ním přes hodinu a půl na vašem poslaneckém klubu. Ať chcete, nebo ne, vše nyní záleží na soc. dem. Vy máte v rukách osud vlády.



Kauza má dva rozměry: politický a trestněprávní. V trestněprávní rovině je potřeba, aby policie konala tak, jak dosud koná, a my jako politici na ni nesmíme činit jakýkoli nátlak.

Pokud by padla vláda, tak klíčovým hráčem, který má karty v ruce, bude právě prezident republiky

Politická dimenze je samozřejmě na rozhodnutí nás politiků, a proto soc. dem. řekla, že situace je vážná, vedeme jednání a musíme se rozhodnout, jakou alternativu z těch, které jsou na stole, zvolíme. Ale musíme brát zřetel také na budoucnost České republiky.

Možná to zní pateticky, ale při jednáních s opozičními politiky jsem si potvrdil, že nemají žádný plán B. Nevědí, co se stane ve chvíli, kdy sněmovna vysloví nedůvěru vládě. To je mimochodem i důvod mé schůzky s panem prezidentem. Pokud by padla vláda, tak klíčovým hráčem, který má karty v ruce, bude právě prezident republiky.

Co vám prezident Zeman řekl?



Víte dobře, že nikdy nekomentuji jednání mezi čtyřma očima, a nebudu tak činit ani tentokrát. Pokud pan prezident bude chtít sdělit svůj postoj veřejně, určitě to učiní.

Vaše schůzka trvala víc než dvě hodiny, mění něco její obsah na vašem rozhodování?



Jediné, co opravdu mohu potvrdit, je, že trvala dlouho.

Když zmiňujete chybějící plán B opozice, pak se proslýchá, že vás někteří opoziční politici navádějí, abyste vládu podrželi, právě proto, že si nejsou jisti, co dál po případném pádu vlády.



Na to se musíte ptát jich. Já jen opakuji, že nelze jít do hlasování s tím, že to nějak dopadne, a nedomýšlet, jaký bude další krok. To není po­dle mě odpovědný přístup, a proto říkám, že můj pocit po jednání se zástupci opozice je takový, že to nedomysleli.

Stále jednáme a nechci vylučovat různé možnosti

My jsme nešli do vlády, abychom řešili problémy Andreje Babiše. Šli jsme tam proto, že jsme chtěli prosazovat náš volební program, což se nám mimochodem daří, viz poslední dohoda na růstu minimální mzdy, a proto musíme zvažovat všechny alternativy.

Jaké jsou tedy na stole?



Asi to není ta, že z vlády odejdeme a nahradí nás Tomio Okamura. Vždyť tomu jsme chtěli zabránit ve chvíli, kdy jsme se rozhodli vstoupit do vlády s Babišem. Takže smysluplnost takového konání nevidím.

Naznačujete tím, že se soc. dem. nehodlá podílet na vyslovování nedůvěry, ve vládě zůstanete a nebudete trvat na odchodu Babiše?



Stále jednáme a nechci vylučovat různé možnosti. Do příštího týdne, kdy má být hlasování o nedůvěře, se domluvíme.

Co ještě potřebujete vědět nebo dojednat, abyste jednoznačně řekli: končíme, nebo zůstáváme?



Chápu, že jako novináři byste chtěli slyšet okamžité jednoznačné stanovisko, ale v takto vážné situaci mi věřte, že to není jednoduché zvažovat všechna pro a proti.

Souhlasíte s prezidentem, který se nechal slyšet, že Babišovi drží palce a nevidí důvod pro pád vlády?



To je názor pana prezidenta a my se snažíme náš názor zformulovat. Je pravda, že celá kauza vzbuzuje celou řadu otazníků…

Například?



A s každým dalším rozhovorem ty otázky přibývají, je zde i řada spekulací. Už se potvrdilo, že Andrej Babiš ml. pobýval na Krymu, padají další otázky kolem jeho zdravotního stavu. Takže se vracím k tomu, že pro mě je klíčové, aby orgány činné v trestním řízení konaly.

To je sice hezké, ale pokud má Babiš junior švýcarské a taky slovenské občanství, asi to tak snadné nebude.



Jde o to, najít způsob, jak policie nebo její odborníci budou moci posoudit zdravotní stav Andreje Babiše juniora. Právě proto, že má švýcarské občanství, jedinou možností policie je postupovat v rámci mezinárodní policejní spolupráce a žádat švýcarské orgány o součinnost.

Alternativou je, že soc. dem.

z vlády odejde

To je ale samozřejmě věc, která se nedá vyřešit za týden. Pokud vím, tak policie už delší dobu se Švýcary jedná. Pochopitelně by v tomto případě byla velmi užitečná součinnost rodiny a Babiše juniora, aby k tomu přistoupili aktivně.

Myslím, že by to mohlo vypovědět o relevanci informací, které zazněly v reportáži Seznamu. Pokud se ukáže, že opravdu trpí závažnou diagnózou, tak to na věc samozřejmě vrhá úplně jiné světlo.

Právě syn premiéra v pátek e-mailem prý sdělil redakci Seznam Zprávy, že chce vypovídat telefonicky před policií o případě své cesty na Krym, a tvrdí, že jeho otec lže. Jak to vnímáte?



Mohu říci pouze to, že policie mě ujistila, že ověřuje aktuální informace zveřejněné na portálu Seznam Zprávy, je v kontaktu se státním zastupitelstvím a je připravena provést s Babišem juniorem neodkladné úkony dle zákona.

Jak dalece se rozcházejí názory na budoucí postoj ve vaší straně a hlavně v poslaneckém klubu?



Z jednání klubu jsem měl dojem, že naši poslanci v tomto případě stojí v jednom šiku a jsou připraveni hledat to nejlepší řešení.

Zato více než polovina vašich senátorů v pátek podpořila usnesení vyzývající premiéra k rezignaci.



Je to usnesení horní parlamentní komory a je to věc názoru senátorů. Stále ale platí, ať se to někomu líbí, nebo ne, že vláda je zodpovědná Poslanecké sněmovně a ta rozhodne.

Vraťme se ke zvažovaným variantám. Jaké jsou?



Buď se situace vysvětlí, a dospějeme k závěru, že nejsou důvody odcházet z vlády…

Co se ještě může vysvětlit?



Předpokládám, že diskuse, kterou jsme s premiérem vedli, bude mít ještě pokračování. Další alternativou je, že soc. dem. z vlády odejde, a třetí je, že hnutí ANO vymění premiéra.

Tomu přece nemůžete věřit, když Babiš dal jasně najevo, že to nevzdá.



Proto o tom hovoříme jako o jedné z alternativ, která není jediná.

Pokud by bylo rozhodování jen a pouze na vás, jak byste se zachoval?



Nejsem si zcela jist, nakolik se změnila situace od chvíle, co jsme kývli na vládní spolupráci. Od začátku jsme říkali, že jsme si vědomi problému Čapí hnízdo, a současně jsme říkali, že právě tato zátěž premiéra je jedním z důvodů, proč soc. dem. požaduje, aby hnutí ANO nemělo pod kontrolou ministerstvo vnitra, a nevznikalo tak podezření z nátlaku na policii.

A pokud bychom z vlády odešli, tak se ministrem vnitra stane buď nominant ANO, nebo nominant SPD. A já si kladu otázku, jestli to je to správné řešení.

Někteří opoziční politici, a zaznělo to také v pátek v Senátu, hovoří o případu tak, že může jít o bezpečnostní riziko. Vnímáte to tak?



Kladu si otázku, jakým bezpečnostním rizikem by to mělo být. Pokud někdo takový argument používá, měl by právě říct, co je tím rizikem. Bavíme se o tom, že Andrej Babiš junior má švýcarské státní občanství, české nemá, je to samozřejmě syn premiéra z prvního manželství, ale že bych v tom viděl nějaké přímé bezpečnostní riziko pro Českou republiku, to nevidím.

Zaznívají spekulace o mož­ném napojení na ruské bezpečnostní složky?



Jako ministr vnitra pochopitelně některé věci nemohu komentovat. Nicméně jedno mohu říci: nemám žádné informace, které by naznačovaly něco takového.

Přesto váš ministr zahraničí Petříček vyjádřil nelibost nad pobytem syna premiéra na Krymu s tím, že česká vláda neuznává anexi Krymu, a chce se spojit s ukrajinskými a ruskými orgány.



Pan ministr Petříček zopakoval pozici české vlády. Neuznáváme anexi Krymu a současně naše ministerstvo zahraničí nedoporučuje našim občanům na místo cestovat. Ale vracíme se opět ke stejnému. Je potřeba mít na paměti, že Andrej Babiš mladší není občanem České republiky.

Pokud se dnes podíváte do krátké minulosti, byl vstup soc. dem. do vlády chybou, nebo ne?



Je evidentní, že pokud bychom se rozhodli nevstoupit do vlády, pak by Česká republika stále neměla vládu s důvěrou, nebo by měla vládu závislou na SPD, nebo by byly předčasné volby.