„Teď čtu v novinách, že můj otec řekl, že musím být pod 'neustálým dozorem' vzhledem k mé pseudonemoci, které se říká schizofrenie. Tím překročil červenou čáru, protože to je lež a sahá to a dotýká se to mé osobní svobody. Nejsem vůbec pod 'dozorem' ve Švýcarsku, ale volný,” citoval server z obsahu e-mailové zprávy.

Muž žije ve Švýcarsku se svou matkou. V dříve odvysílané reportáži přiznal, že má jisté psychické problémy a bere prášky.

„Přeji si být telefonicky v kontaktu s Policií ČR vyšetřující můj případ z Ukrajiny a Ruska,” napsal Seznam Zprávám.

Policie informace ověřuje a ve spolupráci se státním zastupitelstvím „je připravena provést s autorem e-mailu neodkladné úkony dle zákona”, uvedla na Twitteru.

Babiš ve středu uvedl, že jeho syn trpí schizofrenií a „na prázdninách” na Krymu byl dobrovolně s Petrem Protopopovem, který je manželem lékařky, jež Babiše juniora ošetřovala. [celá zpráva]

Protopopov, o němž Babiš mladší říkal, že z něj má strach, v rozhovoru pro čtvrteční Právo tvrdil, že měl s Babišem mladším kamarádský vztah. [celá zpráva]

Babiš ml. je spolu se svým otcem a sestrou obviněn v případu Čapí hnízdo. Policie jej dosud nevyslechla, protože je ve Švýcarsku a má i tamní občanství.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nařídil obnovení vyšetřování zmizení Babišova syna v loňském roce. Policie případ už dříve šetřila poté, co muž z Ukrajiny napsal, že byl unesen. Případ ale odložila, zjistila, že k činu nedošlo. Babiše ml. ale tehdy vůbec nevyslechla.